苗栗后庄國小獲教學卓越銀質獎 縣長加碼再頒40萬獎金

苗栗縣頭份市后庄國小參加教育部教學卓越獎 ，以「培養美的感知、營造慢的生活」的理念，在眾多頂尖的參賽方案中脫穎而出，榮獲銀質獎。

縣府教育處表示，教學卓越獎堪稱教育界的奧斯卡獎，今年全國共有15所國小入圍金、銀質獎名單，昨天在南投縣政府文化局演藝廳頒獎。

后庄國小透過探索校園內的藍花楹和臘腸樹，激發師生對自然的敏感知與熱愛，並結合藝術與數位科技，以感知覺察（Perception）起始，朝多元學習（Learning）設計規畫，並發展出行動實踐（Action）任務，營造師生展現自我（Yourself）的舞台，在PLAY教學模式中共學共玩，同時進行跨領域融合教育，啟動五感，創意玩美，數位學習，透過表演藝術活動及結合視覺藝術，展現生活美學思維，進而展現自我價值，提升跨領域美學素養。