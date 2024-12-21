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苗栗后庄國小獲教學卓越銀質獎 縣長加碼再頒40萬獎金

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣后庄國小參加教育部教學卓越獎 ，以「培養美的感知、營造慢的生活」的理念，在眾多頂尖的參賽方案中脫穎而出，榮獲銀質獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣后庄國小參加教育部教學卓越獎 ，以「培養美的感知、營造慢的生活」的理念，在眾多頂尖的參賽方案中脫穎而出，榮獲銀質獎。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市后庄國小參加教育部教學卓越獎 ，以「培養美的感知、營造慢的生活」的理念，在眾多頂尖的參賽方案中脫穎而出，榮獲銀質獎。

縣府教育處表示，教學卓越獎堪稱教育界的奧斯卡獎，今年全國共有15所國小入圍金、銀質獎名單，昨天在南投縣政府文化局演藝廳頒獎。

后庄國小透過探索校園內的藍花楹和臘腸樹，激發師生對自然的敏感知與熱愛，並結合藝術與數位科技，以感知覺察（Perception）起始，朝多元學習（Learning）設計規畫，並發展出行動實踐（Action）任務，營造師生展現自我（Yourself）的舞台，在PLAY教學模式中共學共玩，同時進行跨領域融合教育，啟動五感，創意玩美，數位學習，透過表演藝術活動及結合視覺藝術，展現生活美學思維，進而展現自我價值，提升跨領域美學素養。

縣長鍾東錦表示，培養學生美的感知，營造慢的生活，是現代教育中不可忽視的重要課題，以藝術啟迪學習能量，以PLAY教學實踐多元智能，讓學生適性發展成為具有藝術力、創新力、科技力的新世代少年。縣府長期支持學校深耕課程與教學，有卓越的教學才有卓越的學生，獲銀質獎學校，中央頒發30萬元獎金，縣府加碼再頒發獎金40萬元，期許學校能樹立典範，為苗栗縣培育更多優秀人才。

苗栗縣后庄國小參加教育部教學卓越獎 ，以「培養美的感知、營造慢的生活」的理念，在眾多頂尖的參賽方案中脫穎而出，榮獲銀質獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣后庄國小參加教育部教學卓越獎 ，以「培養美的感知、營造慢的生活」的理念，在眾多頂尖的參賽方案中脫穎而出，榮獲銀質獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣后庄國小參加教育部教學卓越獎 ，以「培養美的感知、營造慢的生活」的理念，在眾多頂尖的參賽方案中脫穎而出，榮獲銀質獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣后庄國小參加教育部教學卓越獎 ，以「培養美的感知、營造慢的生活」的理念，在眾多頂尖的參賽方案中脫穎而出，榮獲銀質獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣后庄國小參加教育部教學卓越獎 ，以「培養美的感知、營造慢的生活」的理念，在眾多頂尖的參賽方案中脫穎而出，榮獲銀質獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣后庄國小參加教育部教學卓越獎 ，以「培養美的感知、營造慢的生活」的理念，在眾多頂尖的參賽方案中脫穎而出，榮獲銀質獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣后庄國小參加教育部教學卓越獎 ，以「培養美的感知、營造慢的生活」的理念，在眾多頂尖的參賽方案中脫穎而出，榮獲銀質獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣后庄國小參加教育部教學卓越獎 ，以「培養美的感知、營造慢的生活」的理念，在眾多頂尖的參賽方案中脫穎而出，榮獲銀質獎。圖／苗栗縣政府提供

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