嘉縣平林國小新建活動中心動土 斥資9340萬2026年完工

嘉義縣大林鎮平林國小創校24年，校內缺乏室內運動場和集會空間，縣府向教育部爭取7080萬元，再追加自籌款2260萬元，總經費9340萬元新建多功能活動中心，縣長翁章梁等人今天參加開工動土典禮，盼讓學生未來有完善活動空間。

平林國小今天舉辦24周年校慶暨活動中心開工動土典禮，工期450個日曆天，預計2026年完工；縣長翁章梁，大林鎮長許有疆、議員江志明、議員劉雅文、議員吳思蓉、議員莊信宗等人戴上安全帽、手持金鏟參加動土儀式，祈求工程順利完工。

校長劉麗吟說，平林國小2001年創校以來，校內始終缺乏室內運動場或集會空間，舉辦重大節慶或全校性活動時，若天氣不佳就無法順利進行，感謝縣府向中央爭取經費，如今平林國小活動中心順利動工，未來孩子們不用再擔心風吹雨淋需取消活動。

教育處表示，為改善平林國小缺乏室內集會空間的困境，規畫興建多功能活動中心，總樓地板面積達1304平方公尺，可進行體育教學、大型集會及慶典活動；另也結合社區需求，作為防空避難指揮中心集結場所，災害發生時可供平林里居民避難。