快訊

財劃法三讀…卓榮泰稱地方政府自行面對天災 張善政打臉了

嘉縣平林國小新建活動中心動土 斥資9340萬2026年完工

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮平林國小今天舉辦24周年校慶暨活動中心開工動土典禮，縣長翁章梁（右二）參加開工動土典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮平林國小今天舉辦24周年校慶暨活動中心開工動土典禮，縣長翁章梁（右二）參加開工動土典禮。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣大林鎮平林國小創校24年，校內缺乏室內運動場和集會空間，縣府向教育部爭取7080萬元，再追加自籌款2260萬元，總經費9340萬元新建多功能活動中心，縣長翁章梁等人今天參加開工動土典禮，盼讓學生未來有完善活動空間。

平林國小今天舉辦24周年校慶暨活動中心開工動土典禮，工期450個日曆天，預計2026年完工；縣長翁章梁，大林鎮長許有疆、議員江志明、議員劉雅文、議員吳思蓉、議員莊信宗等人戴上安全帽、手持金鏟參加動土儀式，祈求工程順利完工。

校長劉麗吟說，平林國小2001年創校以來，校內始終缺乏室內運動場或集會空間，舉辦重大節慶或全校性活動時，若天氣不佳就無法順利進行，感謝縣府向中央爭取經費，如今平林國小活動中心順利動工，未來孩子們不用再擔心風吹雨淋需取消活動。

教育處表示，為改善平林國小缺乏室內集會空間的困境，規畫興建多功能活動中心，總樓地板面積達1304平方公尺，可進行體育教學、大型集會及慶典活動；另也結合社區需求，作為防空避難指揮中心集結場所，災害發生時可供平林里居民避難。

翁章梁表示，縣府向教育部爭取補助經費7080萬元，再追加自籌款2260萬元新建活動中心，盼讓學生有更多活動空間。許有疆指出，大林鎮近年陸續設置中央廚房、非營利幼兒園，平林國小周邊人行環境改善工程也正在規畫中，未來大林鎮將持續進步。

嘉義縣大林鎮平林國小今天舉辦24周年校慶暨活動中心開工動土典禮，將斥資9340萬元新建多功能活動中心。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮平林國小今天舉辦24周年校慶暨活動中心開工動土典禮，將斥資9340萬元新建多功能活動中心。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮平林國小今天舉辦24周年校慶暨活動中心開工動土典禮，將斥資9340萬元新建多功能活動中心。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮平林國小今天舉辦24周年校慶暨活動中心開工動土典禮，將斥資9340萬元新建多功能活動中心。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮平林國小今天舉辦24周年校慶暨活動中心開工動土典禮，將斥資9340萬元新建多功能活動中心。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮平林國小今天舉辦24周年校慶暨活動中心開工動土典禮，將斥資9340萬元新建多功能活動中心。圖／嘉義縣政府提供

教育部 翁章梁 議員

延伸閱讀

嘉義博茶會熱鬧登場 縣府攜手旅行業規畫踩線行程

財劃法修正案通過 嘉義縣長翁章梁表態盼增員額

嘉義縣六腳鄉幼兒園完工啟用 打造純白色系溫馨校舍

「高山茶都．嘉義」將登場 打造螢火蟲、流瀑浪漫茶席

相關新聞

獨／高市府有意拆除高雄中學圍牆 校方找折衷方案搶救紅磚牆

新高雄車站主體工程即將完工，高市府為營造周邊地域通透性，有意拆除高雄中學兩側及後方圍牆，引發師生強烈反彈，「傳統紅磚意象...

營養午餐麵包酸酸的 南投教育處要學校嚴格把關食材

南投縣議員王秋淑爆料，水里鄉有學校營養午餐麵包「酸酸的」，學生不敢吃。南投縣教育處表示，學校營養午餐未曾有問題，應是麵包...

苗栗后庄國小獲教學卓越銀質獎 縣長加碼再頒40萬獎金

苗栗縣頭份市后庄國小參加教育部教學卓越獎 ，以「培養美的感知、營造慢的生活」的理念，在眾多頂尖的參賽方案中脫穎而出，榮獲...

嘉縣平林國小新建活動中心動土 斥資9340萬2026年完工

嘉義縣大林鎮平林國小創校24年，校內缺乏室內運動場和集會空間，縣府向教育部爭取7080萬元，再追加自籌款2260萬元，總...

挺過天災、滅校危機 最美森林小學今謝茶祭感恩天地

雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小學歷經莫拉克風災，在告別裂開的操場異地重建，更在大自然教室中挺過滅校危機，吸引許多外地民眾移居...

永和國中、新和國小國樂發表會 教育局長：音樂是孩子最好陪伴

新北市永和國中與新和國小國樂團今天在永和國父紀念館舉辦聯合成果發表會，新北市教育局局長張明文與兩校學生一起演奏「陪我看日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。