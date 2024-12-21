挺過天災、滅校危機 最美森林小學今謝茶祭感恩天地

雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小學歷經莫拉克風災，在告別裂開的操場異地重建，更在大自然教室中挺過滅校危機，吸引許多外地民眾移居山區，校方積極與社區產業結合，自種紅茶被企業採購一空，為感謝土地滋養，學校今在後山茶園慶祝80周年校慶，與社區謝平安習俗結合，舉辦別出心裁的謝茶祭，讓參加民眾為之感動。

樟湖生態國中小學國小部今年創校80周年、國中部11周年，是雲林縣第一間公辦民營的實驗學校，有雲林最美森林小學之稱，校方今天與太日樂集、顧老師舞蹈團、花妍茶事、社區民眾結合，在學校認養的後山茶園舉辦謝茶祭，在鼓聲、樂聲、舞蹈、歌聲中敬天謝地，歌詞「希望花開，希望結籽，希望昇昇，生生不息」是全校師生與居民共同的盼望。

校長陳清圳表示，人口外流是學校的生存危機，所以學校必須與社區發展緊密結合，當社區產業看到希望，人口回流或增加，學校就能免於滅校危機，茶是樟湖社區的主要產業，但社區老茶農體力漸差，學校3年前在後山認養0.7公頃茶園，無毒種植台茶18號紅茶，在茶農張定國指導下，生產的紅茶被茶改場盲測為台灣西部地區名列前茅的紅茶，今年量產每台斤4千元，被企業採購一空。

打開教室窗戶，就能擁抱藍天白雲與群山，還能聞到茶香，帶領學生走進大自然教室、走進社區，也要教學生對土地感恩，陳清圳表示，學校透過課程走進社區解決問題，現在由孩子設計謝茶祭，與社區謝平安結合，在歲末年終，感謝土地及所有參與的人，也藉此展現學習成果及社區產業發展成果。

今天謝茶祭樟湖社區居民、學生家長都來參加，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、教育處長邱孝文、文觀處長陳璧君、新聞處長陳其育、古坑鄉長林慧如等人都被學校虔誠感謝土地的心意感動，張麗善說，從身教、言教到環境教育，能夠對孩子潛移默化，雲林縣政府會全力支持樟湖產業、觀光發展。

樟湖社區發展協會理事長林啟顯說，茶是樟湖最重要的產業，透過學校與社區的結合，包括茶席的推動，這二年社區的茶銷量及產值蒸蒸日上，感謝學校為社區的付出。

謝淑亞說，帶有地方的特色活動，是對地方最好的祝福；林慧如說，謝茶祭帶給大人不同場域的感受，也了解學校對孩子及社區的努力；邱孝文說，學校透過祭典展示跟社區緊密結合，是教育沒有邊界最好的典範。