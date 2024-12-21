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蘇春槐台南一中演講 解析教育女兒蘇姿丰心法

中央社／ 台南21日電

身為超微半導體（AMD）董事長蘇姿丰父親的蘇春槐，今天在母校國立台南一中演講表示，別怕失敗，勇於冒險，正面思考，態度正向，獨立思考，持續學習，是他教育女兒的基石。

蘇春槐今年獲頒台南一中傑出校友，他今天在母校舉辦講座，分享如何以猶太人「塔木德經」智慧，培育才德兼備下一代，且解析他為女兒蘇姿丰制定的教育心法。

蘇春槐認為，犯錯是可以接受的，只要別犯同樣錯誤。他從小教導蘇姿丰勇於迎接挑戰，若想超越自我，就要打破現狀，敢於向未知領域挑戰，也就是要有冒險精神。如同蘇姿丰2014年接掌AMD時，不畏外界預期倒閉，果斷冒險，最終逆轉。

蘇春槐表示，正向思考和積極面對困難是成功關鍵，把歹命看成好命，這種逆向思維讓蘇姿丰面對困境時，化危機為機會，進一步帶領AMD在競爭激烈科技業中突圍。

蘇春槐說，當孩子開始有主見和自己想法，父母應先尊重和傾聽，孩子也才會尊重和傾聽，進而幫助建立獨立性格，學習不斷前進是終身必備能力。蘇姿丰從小接受父親指導，學會獨立思考，勇於質疑，不斷超越自己，正是她在科技領域屢創佳績原因。

蘇春槐表示，成功四大祕訣是起步早、知識廣、樂於助人、隨時準備好。在快速變遷時代，教育不僅強調知識與技能，更需要以人格、價值觀為基石。蘇姿丰的成功，正是家庭教育與文化智慧交融的典範。

南一中 成功 蘇姿丰

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