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永和國中、新和國小國樂發表會 教育局長：音樂是孩子最好陪伴
新北市永和國中與新和國小國樂團今天在永和國父紀念館舉辦聯合成果發表會，新北市教育局局長張明文與兩校學生一起演奏「陪我看日出」，張明文表示，音樂是給孩子最好的禮物，在遇到困難、面臨人生各種狀況時，可以做最好的陪伴。
永和國中與新和國小在今年全市音樂比賽都獲得絲竹室內樂優等成績，永和國中更將代表新北市參加全國賽；永和國中各分部及合奏的曲目包括一笑江湖、送我一支玫瑰花、再見吧，朋友、木偶舞曲、鳳陽花鼓狂想曲、賽馬、秦王破陣樂、搖著槳的茉莉小六、德音。新和國小演奏的曲目包括蘇堤漫步、美麗的寶島、劍舞、天山舞曲，
主辦學校、永和國中校長陳玉芬說，永和國中國樂團創立於1995年，學生都是利用周日的下午練習，在全國拿下許多好成績；新和國樂團很多孩子畢業後，到永和國中就讀並參加國樂團，促成這次聯合演出。
新和擊鼓隊中，最年幼的是一年級的邱茹云，學習打擊樂不到半年；就讀六年級的陳以恩則從幼兒園中班開始加入，跟著擊鼓隊一起邁入第7年，是目前唯一一個連續3年參加打擊跟絲竹團體賽都獲優等的學生，主要負責大鼓、立鼓、吊鈸；陳以恩說，很喜歡擊鼓隊、國樂團的氣氛，大家一起參加很多表演，有著革命情感，他喜歡打擊，希望以後可以持續。
張明文說，很開心跟學生們一起參與他最愛的音樂演奏，音樂、藝術是最好的禮物， 可以陪伴一輩子；在遇到困難、面臨人生各種狀況時，音樂是最好的陪伴。如何讓每個孩子多元、適性發展，找到學習的熱情，讓孩子平安健康長大，是新北教育最大的期待。家長是教育最關鍵的人，可以付出最大的愛陪伴孩子成長，希望大家一努力，讓社會充滿愛。
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