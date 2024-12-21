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影／就在輕軌旁邊！高雄市新上國小新建幼兒園今落成

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市新上國小附設幼兒園今天落成。記者郭韋綺／攝影
高雄市新上國小附設幼兒園今天落成。記者郭韋綺／攝影

高雄市新上國小附設幼兒園今天落成，白色搭配馬卡龍馬賽克窗框的建築，坐落在高雄大順路輕軌旁，只要搭乘輕軌在新上國小站下車即可抵達，校方將啟動招生，預計2025年8月投入公共化幼兒園服務行列。

新上國小校長王彥嵓說，從民國2023年2月開工歷經1年半工程期，這是一所跟著高雄輕軌捷運一起蓋好的幼兒園，由教育部與高雄市政府教育局補助共5050萬元，張強建築師設計監造、群曜營造有限公司共同努力建設完成，嶄新建築物包含4間為幼兒量身打造專用教室、1間綜合活動教室、教師辦公室與配膳室個1間，2層樓建築小巧可愛。

包含新上國小既有1班幼兒園，未來將有1班2歲幼幼班、4班3-5歲混齡班，11位老師與2位專業廚工投入服務，滿招預計迎接112位幼童入園。

王彥嵓說，學園秉持自由探索、自在學習、感受美好願景引領下，以美感教育為核心，關心環境啟發創意，結合獨立學習、主題探究、團體合作、雙語融入等多元學習方式，讓孩子在學習過程綻放屬於自己光芒。

建築本體預留孩童自由對話的悄悄話空間，包含通風塔、談心小屋、屋頂菜圃等，基地也選擇在學校圖書館與未來逐步完成大樹玩耍區旁，希望未來能將看天光、聽微風、展書讀、自在玩等動人的景象，納入這座新幼兒園的日常中。

他說，最特別是公立附設幼兒園可使幼小銜接無縫接軌，讓教育資源整合，促進不同年齡兒童間融合，達到相互扶持成長的教育理想。

高雄市新上國小新建幼兒園設備新穎充滿童趣。記者郭韋綺／攝影
高雄市新上國小新建幼兒園設備新穎充滿童趣。記者郭韋綺／攝影
高雄市新上國小附設幼兒園今天落成。記者郭韋綺／攝影
高雄市新上國小附設幼兒園今天落成。記者郭韋綺／攝影

幼兒園 建築師 高雄輕軌

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