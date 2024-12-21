獨／高市府有意拆除高雄中學圍牆 校方找折衷方案搶救紅磚牆

新高雄車站主體工程即將完工，高市府為營造周邊地域通透性，有意拆除高雄中學兩側及後方圍牆，引發師生強烈反彈，「傳統紅磚意象不見，形同文化和記憶被迫消失」；校方擬參考日本大學圍牆設計，以欄杆搭配矮磚牆，既有穿透感又保留紅磚，將送教育局審核。

市府去年2、3月邀集雄中召開協調會，計畫拆除鐵道三街、自立路、建國路46巷三面圍牆，只保留建國路火頭磚圍牆古蹟原封不動，讓校園更有通透感，呼應高雄車站明亮。

校方因此舉辦校內多場公聽會，師生一面倒反對拆牆。雄中學生認為，少掉圍牆恐有安全疑慮，學校鄰近高雄火車站，周邊常有街友出沒，校門對面巷子出入分子複雜，長年來遊走在治安敏感地帶。

說巧不巧，本月11日雄中傳出可疑人士潛入，稱到學校借廁所，學校不敢大意，拿出教育局發放的反偷拍偵測器掃過還不放心，又拜託警局出動警用偵測器再掃一遍，確認沒被安裝針孔偷拍，警報才解除。

不放心治安外，傳統紅磚牆是雄中學校特色，雄中老師說，紅磚牆是雄中符號和象徵，沒了紅圍牆，等於學校傳統及文化消失不見；也有學生直白點出，拆掉紅磚牆，以前爬圍牆的記憶也都沒了，「感覺不是我們的學校了」。

校方擬參考日本東京大學、京都大學圍牆設計，以欄杆搭配矮磚牆改造三面圍牆，既有阻隔功能又保留部分紅磚牆意象，還兼具通透感。教育局表示，若校方決定採欄杆配磚牆方案，須編列經費改建，等學校計畫案送到再審酌。

雄中校長莊福泰說，校門具有歷史的紅磚牆不會拆，兩側紅磚牆是後來建造，但對雄中人也深具意義，會持續與相關單位溝通協調，盡力保留紅磚牆意象。

樹德科大建築與室內設計研究所副教授宋鴻麒說，從都市環境友善角度看，拆除圍牆已是世界潮流趨勢，都市愈通透愈安全，考量雄中紅磚牆承載傳統和記憶，可採部分保存、部分改成通透，建築材料多元，鐵欄杆也可模擬成紅磚形式。

宋鴻麒認為，高雄車站完工後，雄中也會成為重要地標，若持開放心態，讓百年雄中和都市環境融合一起，也能增加雄中榮耀感，讓市民更接近雄中。