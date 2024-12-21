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陽明交大附中明年招生 擬設2實驗班

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
竹北高中改隸陽明交大附屬高中，明年招生。圖／竹北高中提供
竹北高中改隸陽明交大附屬高中，明年招生。圖／竹北高中提供

國立竹北高中改隸國立陽明交通大學附屬高中進入籌備階段，預計114學年將招第一屆新生，並規畫開設雙語生醫實驗班及電機資訊實驗班；新竹縣府籌設縣立實驗高中，陽明交大表示，也將協助課程規畫與諮詢。

陽明交大校長林奇宏表示，竹北高中改隸後成為陽明交大深耕高中教育的基地，學校會結合所有學術資源，傾全力將附中打造成新竹地區最佳選擇；校方表示，教育部除核定陽明交大附中籌辦案，審查委員也到學校訪視及召開複審會議，對2校合作表示高度肯定。

竹北高中校長陳瑞榮表示，陽明交大已逐步提供所有師生免費使用ewant校內線上課程，未來更可進一步融合實體課，也將結合ewant課程及APX全國高中數理檢定，有系統地輔導學生自主參與美國高中AP大學先修課程，讓國際教育在附中普及化與平價化。

另外，竹北高中表示，希望未來附中能兼顧國際名校與國內頂大升學路徑，用系統化的國際教育輔導，協助資優學生。新竹縣府正在籌設縣立實驗高中，陽明交大表示，將基於社會責任，協助課程規畫諮詢，提升台灣高中教育學習成效與品質。

新竹 竹北高中 陽明交大

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