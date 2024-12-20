基隆迷你足球萌踢 明年五堵國小聘專任足球教練培養小將
基隆市政府教育處為推廣幼兒足球運動風氣，提升幼兒及家長參與運動，今天與國立台灣海洋大學合辦「迷你足球賽」，有17所幼兒園300多名幼兒園小朋友萌樣開踢，感受足球運動的樂趣。市府說，明年度五堵國小將聘任專任足球教練，巡迴協助鄰近學校，培養足球小將。
「113年度迷你足球賽」共24隊參加，活動現場300名幼兒園的小朋友遭場踢球，小朋友接球、踢球萌樣讓在場家長加油聲不斷，大家在遊戲與體驗中，感受足球運動的樂趣。
小小球員穿著鮮豔的球衣、綁著運動鞋，架式十足。教育處表示，近年與海洋大學合作致力推廣迷你足球賽，由基隆市體育會足球委員會協助市府辦理，透過「足球指導員前進幼兒園計畫」以遊戲為主，競技為輔的足球教學方式，讓孩童在遊戲過程中愛上足球，並藉由舉辦比賽，增加幼兒運動參與動機。
今年是基隆辦理迷你足球賽的第6年，至今已逾8成所幼兒園、2000多名幼兒參加。教育處並表示，114年度五堵國小將聘任專任足球教練，並巡迴協助周邊其他鄰近學校，提升足球實力與風氣。
家長說，迷你足球體驗活動讓孩子在遊戲中學會團隊合作，並提升身體協調性，這樣的活動非常有意義。
教育處代理處長徐嬿立表示，透過迷你足球活動，期望讓足球運動逐漸成為幼兒園日常學習課程的一部分，培養幼兒的運動習慣，並進一步提升幼兒園的運動教育品質。活動中也著重於足球指導人才和裁判培育，為幼兒園的運動課程提供更多支持，並協助運動教育的長遠發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言