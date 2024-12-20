治平高中生獲美顏類金手獎殊榮 遺憾父親未能親眼見證
桃園市治平高中家政群3年級學生宋沛宜，於今年全國高職家事類技藝競賽美顏組奪下金手獎，她表示，每天花許多時間訓練，過程中最困難的是理解題目及妝容濃淡控制，與100多個學校學生競賽仍能獲獎，感到相當開心，未來持續朝這方向努力邁進。
宋沛宜母親為越南籍的新住民，住在新屋區的她，原先家人希望她就讀新屋高中，不過因自己覺得服裝與彩妝相當有趣，因此選擇就讀治平高中家政科，開始學習相關技能，高二的時候對於彩妝訓練更加著重，並陸續參加小型比賽。
宋沛宜說，這次很榮幸可以代表學校與全國其他學生一同競爭，並獲得金手獎，也是桃園唯一於全國高職家事類技藝競賽美顏組奪下金手獎選手。自己在參賽前每天都會訓練，假日的更是一整天都在練習，過程中遇到的困難就是如何調整妝容的濃淡，讓整體妝感更加平衡及完美。
宋沛宜表示，這次比賽的主題為奧運及不同年代的妝容，她覺得要理解題目並相互搭配變成自己的作品，是需要花一番功夫，這次很開心自己的設計可獲得評審的青睞。
而在今年3月，宋沛宜父親因病住院，遺憾未能挺過難關，看到他的優異表現，不過她在這段時間不辜負父母親的期望，這項榮譽是她內心對父親最深情的告慰。
宋沛宜說，獲得金手獎已經可以直接選填科大就讀，她目前有想要就讀的科大美容科，未來希望持續精進自己的能力，朝美妝師或是製作畫妝產品的相關職業邁進。
今明2天為治平高中家政群一年一度畢業展演，以「星光華霓」為題，92位應屆畢業生運用複合式媒材、客家元素等自行設計衣服，展現3年所學成果。
治平高中校長王淑燕表示，今年的畢業展主題配合新課綱、SDGs等多元的構思，並邀請外語群的學生直播畢業展演，展現治平高中學生的國際力、創造力、新勢力、品格力等，學生運用各種媒材設計衣服，再搭配妝髮走秀，相信會讓大家驚豔。
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