藻類成靈感 二信高中生生物科能力競賽獲全國決賽3等獎

基隆二信高中普通科三年級學生李晉德，日前在全國數理及資訊學科能力競賽生物科決賽勇奪全國三等獎，另也在中央研究院舉辦的「高中生命科學研究人才培育計畫」壁報式論文中榮獲佳作。李晉德說，因為基隆市及東北角地區豐富的海洋藻類資源，是他研究的靈感。

教育部舉辦的全國數理及資訊學科能力競賽，是高中自然組學生相當看重的指標比賽之一，須經由各校初賽、分區複賽，再晉級全國決賽，各高中無不精銳盡出。今年全國47位學生參加生物科決賽，獲一等獎3人、二等獎7人及三等獎10人。

李晉德是基隆市近3年唯一在全國賽獲獎者，投入生物研究領域，他在高一時就獲錄取中央研究院「高中生命科學研究人才培育計畫」，高二加入國立台灣海洋大學林士超副教授的動物病毒實驗室做研究，學得知識成就這次比賽。 比如決賽口試被問「如何判斷細菌死亡」，李晉德提出「藍白染」的方法就是在海大的訓練的成果。

李晉德日前在「高中生命科學研究人才培育計畫」，研究作品「錐尖擬紅翎藻水萃物細胞毒性及生物活性之探討」也獲佳作，研究靈感源於基隆市及東北角地區豐富的海洋藻類資源。

他選新品種紅藻「錐尖擬紅翎藻」作為研究對象，利用冷萃取技術提取藻類水萃物，進行細胞毒性與生物活性分析。研究結果認為，該藻類水萃物對細胞無毒性，並具備應用於食品及保養品的潛力，獲得中央研究院評審的肯定。

李晉德說，希望想讀醫學系，研究病毒防治技術及人體醫學，在創傷修復、癌症治療及器官再生領域研學習，想走醫學及科研之路。

二信高中校長林立表示，李晉德選擇就近升學，善用在地資源有更多機會展現才華，證明「用得到的資源才是真正的資源」。