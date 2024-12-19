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家齊高中攜國際生挑戰定向越野 學生直呼「好玩」能提升環保意識

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市家齊高中高一雙語實驗班與扶輪社交換生一同和成大華語中心國際生，參訪巴克禮紀念公園環境教育中心，並挑戰定向越野任務。記者鄭惠仁／攝影
台南市家齊高中高一雙語實驗班與扶輪社交換生一同和成大華語中心國際生，參訪巴克禮紀念公園環境教育中心，並挑戰定向越野任務。記者鄭惠仁／攝影

台南市家齊高中辦理國教署大手牽小手計畫，今天下午高一雙語實驗班與扶輪社交換生和成大華語中心國際生，參訪巴克禮紀念公園環境教育中心。學生一起挑戰定向越野任務，發揮跨國團隊合作精神，大家直呼好玩，又可以提升環保意識與生態關懷。

12名國際生來自英、德、法、奧地利、巴西、印尼等國，活動由講師甘玲華與長榮大學永續發展國際學士學程來自坦尚尼亞、烏干達、蒲隆地的外籍學生協助，進行定向越野任務說明與公園導覽。

定向越野是結合地圖與指北針的國際運動，參加者需在地圖標示的檢查點完成挑戰後回到終點。此次活動特別設置關卡題目，在尋寶過程中認識巴克禮公園的自然生態及人文歷史，例如觀察葉子形狀以辨識植物種類。家齊學生與國際學生分組合作，共同完成挑戰，展現跨國團隊合作精神，並提升環保意識。

家齊高中表示，定向越野活動透過寓教於樂的方式，將環境教育與遊戲結合，讓學生在實踐中學習環境保護的重要性。活動後，學生還延伸討論，加深對環境議題的理解與反思。

講師甘玲華說，珍古德根與芽生態教育中心結合綠色大武崙社區辦公室，在公園內辦理動物嘉年華、定向越野、生態導覽等多項活動，帶領民眾認識公園的生態環境與水文歷史。期盼持續推廣環境教育，為永續發展注入更多能量。

成大華語中心表示，此次活動不僅深化環境教育，更展現多元文化交流與團隊合作的價值，為外籍生帶來滿滿的學習與感動。

台南市家齊高中高一雙語實驗班與扶輪社交換生一同和成大華語中心國際生，參訪巴克禮紀念公園環境教育中心，並挑戰定向越野任務。記者鄭惠仁／攝影
台南市家齊高中高一雙語實驗班與扶輪社交換生一同和成大華語中心國際生，參訪巴克禮紀念公園環境教育中心，並挑戰定向越野任務。記者鄭惠仁／攝影

團隊 自然生態

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