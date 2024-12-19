家齊高中攜國際生挑戰定向越野 學生直呼「好玩」能提升環保意識

台南市家齊高中辦理國教署大手牽小手計畫，今天下午高一雙語實驗班與扶輪社交換生和成大華語中心國際生，參訪巴克禮紀念公園環境教育中心。學生一起挑戰定向越野任務，發揮跨國團隊合作精神，大家直呼好玩，又可以提升環保意識與生態關懷。

12名國際生來自英、德、法、奧地利、巴西、印尼等國，活動由講師甘玲華與長榮大學永續發展國際學士學程來自坦尚尼亞、烏干達、蒲隆地的外籍學生協助，進行定向越野任務說明與公園導覽。

定向越野是結合地圖與指北針的國際運動，參加者需在地圖標示的檢查點完成挑戰後回到終點。此次活動特別設置關卡題目，在尋寶過程中認識巴克禮公園的自然生態及人文歷史，例如觀察葉子形狀以辨識植物種類。家齊學生與國際學生分組合作，共同完成挑戰，展現跨國團隊合作精神，並提升環保意識。

家齊高中表示，定向越野活動透過寓教於樂的方式，將環境教育與遊戲結合，讓學生在實踐中學習環境保護的重要性。活動後，學生還延伸討論，加深對環境議題的理解與反思。

講師甘玲華說，珍古德根與芽生態教育中心結合綠色大武崙社區辦公室，在公園內辦理動物嘉年華、定向越野、生態導覽等多項活動，帶領民眾認識公園的生態環境與水文歷史。期盼持續推廣環境教育，為永續發展注入更多能量。