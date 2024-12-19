內湖國小校舍大樓獲「鑽石級」標章 教育局：未來校舍改建至少黃金級

北市持續推動高齡校舍改建，每年編列40億預算，為讓環保觀念向下扎根，教育局宣布，包含正在進行規畫及興建的30座校舍在內，新校舍都會以取得黃金級綠建築標章為低標，並以鑽石級為目標，預計明年會有5校完工，另外有4所將動工。

教育局規畫，從113至116每年將編列40億預算來做校舍改建，目前正規畫、興建當中共有30座校舍，預計明年會有5案完工，4案也將在明年開工，校舍改建將全數採綠建築，並以取得黃金級標章為低標，朝鑽石級標章努力，目前校園綠建築鑽石級標章1校、黃金標章共有5校。

湯志民指出，綠建築的推動已行之有年，過往針對校舍改建僅以「合格級」標章為標準，在兼具環保與學生舒適前提，加上近年來極端天氣越來嚴重，豪大雨、高溫等頻率越來越高，為打造通風、排水良好環境，並使用更多環保材料，未來校舍改建將以「黃金級」綠建築為低標，

內湖國小新孝悌樓日前成功取得「鑽石級標章」，校長朱怡珊分享，大樓綠化量指標、保水、節能、二氧化碳減量等指標等都獲得優良成績，地植栽總固碳量達1159噸製造更多氧氣以淨化空氣，利用再生建材為透水鋪面，降低校園微氣候溫度2至3度，並設有東西向通風廊道，讓每間教室都能吹到自然涼風更採用水資源循環再利用系統及省水器具，年減碳量約0.87噸。

湯志民指出，綠建築指標包含綠化量、基地保水、日常節能、廢棄物減量等9大指標，雖然綠建材成本較一般建材來得高，在先期規畫與設計也需花一點時間，但提高數百萬元造價就提升綠建築等級，且能將永續、環保的觀念傳遞給下一代的學生們，將這樣的概念內化成生活中習慣，讓學生從小具備永續觀念。