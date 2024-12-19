獨／新北師鐸獎校長飆罵「還沒罵夠你」 教師申訴霸凌結果今出爐

今年二月新北某國中曾獲師鐸獎的校長，將代理教師教到校長室飆罵「還沒罵夠你、我有人事權」，教師七月向國教署及新北教育局申訴霸凌，校長因情緒管理不佳遭記小過，職場霸凌部分，調查小組認為未具備職場霸凌持續性要件，調查結果認定職場霸凌不成立。

今年2月校長將代理老師教到校長室，老師預期校長將開始罵人因此錄音，校長被完整錄下「你不要囂張，校長有絕對人事、裁量、行政權力，不是靠誰就可以留下來，你們看不到自己的問題別人會知道，沒有反省自己的能力，妳才會長這樣，會議上我講話你也講話，有倫理嗎？」事件也受議員黃淑君關注，將錄音檔在其臉書完整呈現。

新北教育局接獲霸凌案申訴後，先就校長情緒管理不佳部分記小過，另調查小組經過5個月調查，認定霸凌不成立。

教育局表示，針對該校長因情緒管控不佳，致學校聲譽受損部分，已進行行政懲處小過一支，以資警惕。校長對於個人言詞處理不當向該師表達歉意，並深刻檢討改進，持續努力調整改善領導溝通模式。

教育局受理霸凌申訴後依「新北市政府員工職場霸凌防治與調查處理作業原則」，邀集教育行政、法律及諮商與臨床心理學等專家學者擔任委員組成調查小組進行調查，經調查小組綜合訪談內容及各項證據，認為未具備職場霸凌持續性要件，調查結果認定職場霸凌不成立。不過該校長用字遣詞較為強烈，未妥適顧及申請人身心感受，言語不當非正向領導統御作為，應予以改善。調查結果並於12月16日函送並通知申請人。