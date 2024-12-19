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立法院決議 明年中小學水費補貼改由教育部編預算

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立法院經濟委員會審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管：台灣自來水股份有限公司、台灣電力股份有限公司，經濟部次長連錦漳（右二）列席說明。記者曾學仁／攝影
立法院經濟委員會審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管：台灣自來水股份有限公司、台灣電力股份有限公司，經濟部次長連錦漳（右二）列席說明。記者曾學仁／攝影

立法院經濟委員會審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管：台灣自來水股份有限公司、台灣電力股份有限公司，經濟部次長連錦漳列席。

立法院經委會今天審查經濟部所屬台水公司預算，並做成主決議，要求經濟部向行政院爭取，讓台水比照台電，明年起全國中小學水費優待補貼，回歸主管機關教育部編列預算支應，以改善台水財務壓力。

經濟部次長連錦漳、台水董事長李嘉榮、台電董事長曾文生等上午前往立法院經濟委員會，審查台水、台電明年度預算案，連錦漳表示會等台水向經濟部提案，並依主決議向行政院爭取，如果有決定由各部會跟縣市政府來籌編這個經費，當然對於水公司之前的一個補助回饋給各國中小的部份，我們才會增加一部分的收入。

立法院經濟委員會審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管：台灣自來水股份有限公司、台灣電力股份有限公司，經濟部次長連錦漳（中）列席說明。記者曾學仁／攝影
立法院經濟委員會審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管：台灣自來水股份有限公司、台灣電力股份有限公司，經濟部次長連錦漳（中）列席說明。記者曾學仁／攝影

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