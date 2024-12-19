立法院決議 明年中小學水費補貼改由教育部編預算

立法院經濟委員會審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管：台灣自來水股份有限公司、台灣電力股份有限公司，經濟部次長連錦漳列席。

立法院經委會今天審查經濟部所屬台水公司預算，並做成主決議，要求經濟部向行政院爭取，讓台水比照台電，明年起全國中小學水費優待補貼，回歸主管機關教育部編列預算支應，以改善台水財務壓力。