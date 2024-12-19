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台南市東區大同國小學生科技護溪 竹溪水質解密為環境發聲

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區大同國小六年級學生，化身小小水質守門員，走訪竹溪，深入觀察竹溪的生態環境，並運用科技工具檢測水質檢測。記者鄭惠仁／翻攝
台南市東區大同國小六年級學生，化身小小水質守門員，走訪竹溪，深入觀察竹溪的生態環境，並運用科技工具檢測水質檢測。記者鄭惠仁／翻攝

台南市東區大同國小六年級學生化身小小水質守門員，走訪社區竹溪，深入觀察竹溪的生態環境，並運用科技工具檢測水質檢測，發現水質變得更乾淨了，用行動為守護家園河川盡心力。

大同國小校長李素珍說，竹溪是穿梭於台南舊城區的荒野型河川，經整治後，變為美麗的景點。師生實地觀察後發現，除了靠近林森路排水箱涵處有少許臭味外，其餘之處明顯感受到水質的清澈及生態環境的改變。但學生更想知道，「竹溪溪水經過水質淨化場後，水質有符合標準嗎？溪水更適合生物生活嗎？生態系統更健康嗎？」學生們一連串的疑問，正是啟動行動力的源頭。

因此，學校安排學生到竹溪水淨場參觀，了解竹溪水質淨化原理，並取得汙水進流水及到竹溪溪水的樣本進行檢測分析，了解PH、溶氧量、電導度、水溫的變化，發現汙水透過水質淨化場的處理，讓水中的溶氧量從不到2ppm的數值，大幅提升至5.8ppm，提升了水中的溶氧量，營造生物更友善的生存環境。

李素珍表示，師生透過參與「教育部數位學習學校推動計畫」，讓學生們藉由計畫的資源，運用先進的科技設備檢測水質，不僅學習了水質檢測的相關知識，並實際操作水質檢測設備及APP，即時檢測出水質數據，同時培養了科學探究的精神。

學生蔡清耀分享，實地的踏查後，更深刻體會到環境保護的重要性，透過大家一同維護水資源，才能讓我們的家園變得更加美好。也有學生說，竹溪生態豐富，在竹溪裡發現吳郭魚、線鱧、大肚魚、斑龜等悠游其中，白鷺鷥、紅冠水雞等鳥類也在岸邊覓食，雀榕上更聚集了許多亞洲輝椋鳥。老師欣喜，踏查過程展現學生的好奇心、觀察力與學習力。

李素珍希冀透過問題探究活動，讓學生們從小能結合「生活觀察」、「理解」、「歸納」的能力，建構學生的「知識」、「能力」、「態度」，培養學生在不同情境中運用所學的能力，使他們具備隨時帶著走的能力；更透過科技的輔助，讓學生們更方便地記錄及分享觀察結果，並激發探究精神。

台南市東區大同國小六年級學生，化身小小水質守門員，走訪竹溪，深入觀察竹溪的生態環境，並運用科技工具檢測水質檢測。記者鄭惠仁／翻攝
台南市東區大同國小六年級學生，化身小小水質守門員，走訪竹溪，深入觀察竹溪的生態環境，並運用科技工具檢測水質檢測。記者鄭惠仁／翻攝
台南市東區大同國小六年級學生，化身小小水質守門員，走訪竹溪，深入觀察竹溪的生態環境，並運用科技工具檢測水質檢測。記者鄭惠仁／翻攝
台南市東區大同國小六年級學生，化身小小水質守門員，走訪竹溪，深入觀察竹溪的生態環境，並運用科技工具檢測水質檢測。記者鄭惠仁／翻攝

台南 景點 水質

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