新竹光復中學設計群第21屆畢展 傳達生活態度與創意
新竹市光復中學即日起至27日在學校新大樓東側一樓舉辦設計群第21屆成果展，今年以「形成層」為主題，集結廣告設計、多媒體設計、室內設計共三個科學生的設計與創意，共20組展出作品，並區分成視覺設計、多媒體動畫與電影、家具設計三面向，希望就由展覽將光復中學設計群第21屆畢業班對生活的態度與創意傳達給全校師生及社會。
光復中學指出，形象與視覺設計類共7組，作品多元而富巧思，有本屆成果展主題「形成層」整體視覺形象規畫；貓咪咖啡廳的形象設計，追求慵懶氛圍能讓客人與貓咪互動休閒用餐空間的整體視覺規畫；探討喚醒自我內在的價值和自我，能展現真實自我的文創商品設計；提倡關懷流浪動物為主題的繪本設計；以健康為訴求，輕鬆新飲食的餐盒包裝設計；也有寓教於樂以台灣民間傳說鬼故事為主題的桌遊設計。
多媒體動畫及微電影類共有6組，內容以探討社會議題為主。微電影有探討心靈成長和自我超越的主題，傳遞「愛」及「幻想冒險家」的概念；因網路發達缺乏愛與關懷的人際議題，動畫設計部分描述因都市發展和人類活動密集而導致的社會負面影響；討論AI人工智能的發展與影響及相關問題的動畫設計；探討協助紓壓釋放壓力的動畫設計；還有透過結合現實與奇幻元素的動畫，展示歌仔戲的魅力，啟發觀眾對傳統文化的興趣。
室內空間與建築設計類共有7組，以多元文化為發展設計，提供伊斯蘭教與新住民的休閒娛樂場所規畫設計；為不同人格特質所規畫設計的複合式商場；還有專為歌劇和藝術愛好者打造的空間，讓人沉浸於藝術美學的環境；以放鬆身心為訴求，結合台日文化具有深層交流的文化體驗館；探討色彩為主軸的建築空間設計，透過色彩的視覺、情感和教育價值，豐富人們對世界的色彩感知等。
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