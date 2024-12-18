寒冬傳愛 台東15國中師生幫獨居嬤破舊老屋大掃除

中央社／ 台東縣18日電
台東縣鹿野鄉70歲婦人獨居在破舊老屋，因行動不便、無力整理家園，鄰近的瑞源國中師生18日寒冬送暖，動員幫忙除舊布新。圖／華山基金會提供
台東縣鹿野鄉70歲婦人獨居在破舊老屋，因行動不便、無力整理家園，鄰近的瑞源國中師生18日寒冬送暖，動員幫忙除舊布新。圖／華山基金會提供

台東鹿野鄉70歲獨居婦女，住在破舊老屋，因行動不便無力整理居家環境，鄰近的瑞源國中15名師生，在華山基金會人員帶領下，今天幫忙除舊布新，好迎新春。

今天上午鹿野鄉瑞源國中15名師生在華山基金會人員帶領下，前往鹿野鄉瑞興部落林婦家中打掃，大家手拿掃把，將屋內外打掃乾淨，整理物品；瑞興部落頭目也到場協助修剪樹木，砍除雜草，換新床單，安裝新門把。

林婦在一旁相當開心，感謝大家將家裡變乾淨，迫不及待要迎接新春過新年，她說：「沒有你們，我該怎麼辦」。

華山基金會鹿野站表示，林奶奶獨居，居家環境簡陋、髒亂，於是和學校合作幫奶奶打掃房子，讓奶奶迎接新春；鹿野鄉部落健康營造中心經理徐東黎獲悉後，也捐贈門把並幫忙安裝，眾人齊力幫奶奶的家除舊布新。

奶奶 獨居 華山基金會

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