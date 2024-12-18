新北瑞芳鼻頭國小推環保永續 水埤生態營造復育原生種

瑞芳鼻頭國小以校本特色課程中「永續環境教育」學習主軸，提出「水埤生態營造計畫」，獲得拓德環保永續基金會肯定與支持，歷經兩年時間，終於在校園一隅打造水埤塘生態池及水生走廊魚缸，今(18)日基金會及師生一起將「菊池氏細鯽」放入水埤塘，師生也期待不久後就可以看到豐碩的復育成果。

拓德環保永續基金會致力推動台灣環境保護與原生種復育工作，因此對於鼻頭國小長期推動環境教育課程十分肯定，也透過各項計畫支持，這次的生態池營造，期盼打造東北角復育新基地。

鼻頭國小校長李延昌說，從水生走廊魚缸設置到水埤塘生態池，因為堅持東北角原生種及降低人為干擾朝自然形成水埤塘理念下，花了近2年時間，終於在基金會願意等待、理事長鍾宸瑞專業支持指導及團隊努力下，水生植物已穩定成長、昨天也迎接到第一批「台灣縱紋?」的誕生。

今日也揭示展示牌，展示牌以活動式磁鐵版製作，結合QR-CODE雲端資料，接下來會讓孩子在充滿關懷的真實自然情境中，透過走讀、操作、觀察、探索、互動、反思的歷程，並結合五感體驗的融合學習過程中建立團隊合作，推動自主研究小論文，陸續增加解說牌雲端資料庫內容「讓學習被看見」。