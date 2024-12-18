新北普慈共修會愛心高峰會 送暖至東北角20所學校

普慈共修會的愛心溫暖了東北角的冬天，為感謝普慈共修會長期以來對教育的關懷，今(18)日瑞芳國中舉行「愛心高峰會捐贈儀式」，普慈共修會捐贈東北角20所國中小豐富的生活物資，也勉勵孩子們繼續努力，會樂學習成長。

台北市普慈共修會連續九年到東北角送暖，捐贈東北角20所國中小豐富的生活物資，包括球鞋、衛生紙、電蚊拍、棉被、眼鏡等，以及多項獎助學金，以鼓勵學子們在學業上精益求精。此外，為提升學校的健康照護品質，普慈共修會也特別捐贈了各類健康中心耗材，讓學生們能擁有更健康的學習環境。

瑞芳國中校長許憶雯表示，她認為做愛心要做到心坎裡，讓資源發揮極大化，因此也在事前調查學生們目前所欠缺的物資，統整後大宗為球鞋、衛生紙、電蚊拍、棉被、眼鏡等等。滿足孩子需要的，就能讓贈送更有意義，很感謝普慈共修會每年不辭辛苦一行人來到瑞芳進行關懷慰問，讓師長都備感溫馨。

普慈共修會榮譽理事長葉展慈表示，教育是改變社會的重要力量，我們希望透過連續多年的捐贈，能為東北角的孩子們提供更完善的學習資源，讓他們能擁有更美好的未來。同時，也希望藉由這個機會，呼籲更多人一起關心弱勢學童、關心偏鄉學子，共同為社會盡一份心力。

普慈共修會的善心，不僅溫暖了孩子的心，更照亮了整個東北角。瑞芳國中將善用這份珍貴的資源，讓愛心循環，讓更多人感受到社會的溫暖。