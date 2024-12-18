南投旭光高中鄧浩佑、呂振嘉特殊選才同上清大 創校史紀錄

大學特殊選才陸續放榜，南投縣立旭光高中鄧浩佑、呂振嘉分別錄取清大材料系及學士班，校方表示，前者高中3年沒補習，後者克服ADHD、妥瑞氏症等先天限制，成功路取上榜，是該校首次同時2人特殊選才錄取頂大，再創校史紀錄。

旭光高中指出，特殊選才主要是看重學生學習歷程中所培養的特質和能力，而陸續放榜，校內除了鄧浩佑錄取清華大學材料學工程系、呂振嘉錄取清華大學不分科學士班，吳芯慧、林彥祐、何家妃也分別錄取南大、暨大、中教大等國立大學。

其中，鄧浩佑高中3年沒補習，善用學校資源自主學習，對科學感興趣，潛心研究，更每年擔任科學節、科展等活動志工，累積實作成果、活動及比賽經驗，是國內科展常勝軍，也曾代表台灣赴日參加高校化學大賽，經歷豐富成功錄取志願。

鄧浩佑說，他與夥伴常在假日到學校探討研究、完成實驗，雖然常失敗，多虧學校提供儀器設備，並在國中部師長奠定他研究基礎，高中部師長精進他探究及發表的能力，還有學長姐長年累積下來的科展研究成果參考，讓他們很快突破瓶頸。

呂振嘉曾獲南投縣語文競賽作文第3名，並發展音樂興趣，成功錄取清大不分科，他說，他自小有注意力不足過動症ADHD及妥瑞氏症等先天限制，常遭受他人異樣眼光，學習的路上雖辛苦，但在父母、師長協助下，找到自己的學習方法。