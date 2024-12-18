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台中大仁國小棒球隊送暖 籲響應創世寒士吃飽助弱勢

中央社／ 台中18日電
台中大仁國小少棒隊18日到創世安養院送暖，他們頭戴耶誕帽，化身棒球小教練，並呼籲社會各界一起響應創世「第35屆寒士吃飽30」送禮到家，關懷弱勢。圖／創世台中院提供
台中大仁國小少棒隊18日到創世安養院送暖，他們頭戴耶誕帽，化身棒球小教練，並呼籲社會各界一起響應創世「第35屆寒士吃飽30」送禮到家，關懷弱勢。圖／創世台中院提供

耶誕節前夕，台中大仁國小少棒隊今天到創世安養院送暖，他們頭戴耶誕帽，化身棒球小教練，並呼籲社會各界一起響應創世「第35屆寒士吃飽30」送禮到家，關懷弱勢。

大仁國小是台中棒球選手的搖籃，在耶誕節前夕到創世安養院台中分院為院民送暖，小球員頭戴耶誕帽，化身棒球小教練，指導喜愛棒球的院民阿杰，讓阿杰手握棒球以刺激手部觸覺。

創世安養院表示，現年48歲的阿杰，從小與父親相依為命，原本在修車廠工作，平時就熱愛棒球運動，是個健康好動的熱情男孩。但25歲時因一場車禍讓他從此成為植物人。

為了照顧阿杰，阿杰的爸爸在忙碌的工作及照顧兒子蠟燭兩頭燒，直到2002年阿杰經轉介入住創世台中院，才得以喘息。23年來，阿杰的爸爸從未放棄希望，每次來安養院探視阿杰，總會在床邊跟他說說話，期望用父愛喚起兒子的知覺。

大仁國小學務主任林妤柔表示，小朋友得知阿杰以前也喜愛棒球，希望也能用對棒球的熱情，喚醒阿杰對棒球的愛，也藉此讓孩子們奉獻自己的力量從中學習同理心。

前來探視的小球員也說，因為不知道什麼時候會遇到困難，所以會好好珍惜可以練球的時候。期許自己循序漸進先從進入職棒開始，未來前進大聯盟。

創世基金會「第35屆寒士吃飽30」送禮到家，植愛年禮袋有櫻花蝦油飯等7道佳餚及應急紅包600元。預計在114年1月13日至1月24日，全台同步送禮到1萬4000名植物人家庭、寒士、街友、待拉單媽、清寒長輩手中，邀請社會各界認助年禮800元及過年應急紅包600元，助弱勢溫暖過好年。

安養院 教練 爸爸 耶誕節

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