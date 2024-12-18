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影／蔣經國唯一致詞中學 大安畢業校友陳冲憶當年母校
台北市大安國中「綜合教學大樓暨停車場」上午舉行落成啟用典禮，行政院前院長，同時也是大安國中第一屆畢業的校友陳冲，帶領著60年前同屆畢業的校友，一同向大安國中舊大樓舉手敬禮，感謝母校培育出眾多優秀的人才。
陳冲在致詞時告訴大家，他是大安國中第一屆的畢業校友，他與同樣第一屆畢業的校友今天特別出席來參加這場盛會，同時要向舊大樓表達敬意。
陳冲說到，60年前從學校看出去，除了旁邊的建安國小這棟建築物之外，看不到其它任何建築物，60年過去了，現在到處都是房子，由此可見現在有多麼進步。
陳冲接著表示，大安國中跟姓「蔣」的很有緣份，首先是現任校長姓蔣，再來就是60年前畢業典禮，當年致詞的貴賓就是蔣經國。當年全台灣的中學畢業典禮，大安國中是蔣經國唯一去致詞的學校。
陳冲還提到，大安國中除了有很多的第一、還有很多傑出校友，除了他自己本身曾經當過行政院長，第二屆畢業校友還有一位馬英九當了中華民國總統，第三屆另一位校友陳建仁當了中華民國的副總統，這些都是傑出校友。
陳冲說完，現場響起如雷的掌聲。
陳冲說，第一屆校友今天來到現場，除了要恭喜母校新大樓落成啟用，同時也要向明年即將功成身退的舊大樓表示敬意。他最後並與6位第一屆畢業的校友一同轉身，向舊大樓的方向舉手敬禮，感謝大安國中舊大樓培育出這麼多優秀傑出的人才。
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