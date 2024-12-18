台南西門、立人國小拿全國品德教育特色學校 竅門在這裡！

台南市教育局推動「品德教育領航計畫」，今年有14所品德教育特色學校，其中立人國小與西門實小獲教育部品德教育特色學校肯定。立人國小發展校本品德套裝課程，型塑感動的品德校園文化；西門實小品德實踐家在愛、生活、學習及建立傳承，讓品德教育在真實情境中推展。

立人國小校長王全興表示，該校以「立品於德．揚才於人」作為推動和落實品德教育願景，以6E教學法及十大策略為基礎，將品德教育融入校本課程，培養學生對人文、生命、環境及永續發展的願景，讓每個孩子在品德都能己立．立人．達人和推己及人，發展出具有特色且永續的品德校園文化。

透過教師社群共備合作，發展出符應學生多元生活情境的「品文史、品美學、品國際」三軸套裝課程，課室教學以故事、繪本、互動、對話、遊戲、體驗、現地教學，創造出感動的立德樹人校園氛圍。如提供紙本和數位多樣化品德教材，帶領學生從學校走出校外和社區； 親子手冊有感恩圖文自省、品德劇團演出、節慶活動、品德布袋戲團、歌仔戲、相聲、音樂大賽、劇團及大學志工等資源，豐富課程內涵，提升學生的社會參與感。另，設計品德課程QR Code，並結合AI科技，讓學生藉由紙本和數位教材，培養尊重人文、自然與環境學習成效。

西門實小校長呂翠鈴說，該校以西門校園情境為背景設計品德教育雙語繪本內容，讓品德教育在真實情境中推展。透過領導力教育，從內到外引導學生提升自我價值觀，幫助他們學會自我領導，肯定自我，並愛自己、愛他人、愛天地萬物。 設計並舉辦各類慶典與活動，讓學生在參與中感受愛的豐收與歡樂，體驗有意義的學習過程。

師生以論語、小兒語經典古籍為基礎，編寫品德教育雙語繪本，並設計教案、課程研發，以及拍攝教學示範影片，獲至善教育基金會贊助3000套，免費提供全市210所國小運用於品德教育推展。 老師從品德教育雙語繪本教材教法共備觀議課，到以AI工具協助品德課程設計，促進教師在AI時代深化品德教育引領學生明辨是非、批判思考、價值判斷專業知能。

呂校長也舉例，校園中的蝙蝠曾經是學生懼怕又厭惡的動物，透過雙語繪本認識蝙蝠是環境幫手，結合藝術人文課程，學生親手彩繪蝙蝠屋，重新認識蝙蝠並學會愛惜它，讓每個生命得以受到愛護與尊重，隨手可得的校園狀況都是品德教育的情境教育。