2025PISA加入數位評測 耶誕限定學習任務開跑

迎接耶誕節，南市教育局針對全國國中小推出「因雄崛起」耶誕限定學習任務活動今開跑，為期1個月的學習任務，學生只要在每周指定時間到因雄崛起平台，依照任務小精靈的提示，完成教育部因材網平台上國、英、數及自然等科目的自主學習任務，即可以獲得遊戲道具，提升自己遊戲任務等級。

教育局表示，南市近年來推動中小學數位學習，深化、創新教育現場，最關鍵在培養學生自主學習能力，遊戲式學習模式就是重要的推動策略之一，尤其是在孩子喜歡的耶誕節，推出因雄崛起遊戲平台的限定學習任務，讓孩子關注線上遊戲時，也能在潛移默化中實踐自主學習。

教育局長鄭新輝指出，了解全球15歲學生能否因應未來世界的PISA評測，2025年將加入數位能力的評測，其中最主要的指標之一是自主學習能力，而這項能力需要透過教育來養成。由資訊中心開發的遊戲式學習平台-「因雄崛起」，設計理念就是透過孩子感興趣的線上遊戲去激發學生主動學習的動機，藉由平台提供的外在學習動機遷移為學生的內在學習動機，進而培養自主學習能力。

即將開始的因雄崛起耶誕限定學習任務，提供遊戲道具的獎勵，激勵學生在課後主動學習學科任務，這讓學生有機會獲得自主學習的經驗，而這些經驗也將轉為課堂上學習的先備經驗，深化數位學習的成果與效能。

因雄崛起耶誕限定學習任務活動網址為https://adl.edu.tw/hero/，對象為全國中小學生，活動期間12月18日起至明年1月21日，每日上午7時至晚上10時，以教育雲端帳號或OpenID登入活動網頁，即可參加活動。