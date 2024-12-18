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建中46屆30年相聚 重溫青春夢

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
建中46屆校友在畢業30周年後重聚，寫下10年後給自己的卡片，以時空膠囊埋在建中校園，相約40周年重聚時再打開。左為總召許博惇、右為校長莊智鈞。圖／許博惇提供
建中46屆校友在畢業30周年後重聚，寫下10年後給自己的卡片，以時空膠囊埋在建中校園，相約40周年重聚時再打開。左為總召許博惇、右為校長莊智鈞。圖／許博惇提供

台北市立建國中學第46屆適逢龍年，畢業人數多達1769人，今年畢業30周年，校友在一百天內找回同學相聚，猶如超級任務，有找到線索，對方父親卻說兒子早已過世，不過仍有許多人排除萬難參加，最後700多名同學到場、加上家人共超過1200位齊聚，校友直呼「像是重新做了一場青春的美夢」。

第46屆校友30周年聚會籌備委員會今年9月啟動任務，規畫12月14日專屬青春大男孩的晚宴，包含當年口琴社、熱門音樂社的表演，12月15日是攜家帶眷的家庭日，安排樂隊吹奏校歌、消失的水池共6個打卡點、建中草原射飛機等親子活動。

「找人最困難。」籌委會總召許博惇表示，猶如徵信社去找蛛絲馬跡，好不容易找到線索，得到的回應卻是對方父親說他兒子過世，當場淚崩，找人過程溫馨，卻帶點感傷。多數同學被找到都很開心，也有邀老師來，不少人從美國、香港、上海、東京、越南特地回台快閃參加。

許博惇直言，找了這麼多人回來，沒有遺憾，最後寫下10年後給自己的卡片，並以時空膠囊埋在建中校園，相約下次40周年重聚打開。另名校友分享，畢業30年卻有了回家的感動。

建中校長莊智鈞表示，看到校友們相聚，就像看著畢業多年的學生回來看老師的感覺，是種純粹的快樂。過去的老同學是人生下半場的新朋友，期盼校友持續保持熱情。

多人 建中

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