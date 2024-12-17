快訊

綠營議員詐助理費起訴！再收押3個月理由曝 法官：可能干擾證人

國民黨發起夜宿立院議場 陳瑩堅稱手機掉在裡面…藍綠再爆口角

2歲男童作夢尖叫喊「老師不要」私處紅腫 家長控幼兒園女師「指侵」

聽新聞
0:00 / 0:00

德美交換生加入 六和高中多元學習再添國際元素

聯合報／ 教育事業部
美籍學生Allison與六和高中同學交流分享。圖／六和高中提供
美籍學生Allison與六和高中同學交流分享。圖／六和高中提供

桃園市六和高中在113學期有來自德國和美國的交換學生Juliane和Allison加入，為校園帶來多元的文化交融。

Juliane在地理課曾以「德國為何未參與東南亞殖民」及「德國處理西亞難民問題」為題分享所知，為同學提供深入了解國際社會的機會，激發對全球議題的關注。Allison則在英語課與日常互動中，成為同學們的「英語小老師」，幫同學生更清楚語言的細微差異。

除此之外，Juliane和Allison也從校外教學及參加棋社團等，體驗多種台灣文化和美食。Juliane提到，她雖然在語言上面臨挑戰，但同學們的熱情與支持讓她倍感溫暖。Allison則表示，她初到學校時，同學們的好奇與親切讓她迅速感受到這裡是友善的環境，與同班同學一起過中秋吃柚子等傳統活動，尤其留下難忘回憶。

六和高中陳淑惠校長表示，感謝二位外籍學生的加入，讓學生與他們的在互動中，學會尊重與欣賞其它文化，拓展了視野，也提升溝通能力與全球公民意識，這正是六和高中推動國際教育願景的核心。

德籍學生Juliane在地理課中針對國際議題發表看法。圖／六和高中提供
德籍學生Juliane在地理課中針對國際議題發表看法。圖／六和高中提供
美籍學生Allison與同學參加校外教學戶外活動。圖／六和高中提供
美籍學生Allison與同學參加校外教學戶外活動。圖／六和高中提供
德籍學生Juliane於運動會中與同學共同表現創意進場。圖／六和高中提供
德籍學生Juliane於運動會中與同學共同表現創意進場。圖／六和高中提供

德國 英語 語言

延伸閱讀

宜蘭推國中小媒體識讀 進攝影棚體驗當主播

「點燃生命之火」扶助 偏鄉弱勢孩童能好好長大

最多58天！台大等5校學生23日開始放寒假 創最早放假紀錄

北一女師區桂芝：108課綱是教改滅台的最後一哩路

相關新聞

班班有雞蛋吃到明年元月20日 學校頭大：為何只能整顆煮？

國內雞蛋目前生產過剩，國中小學收到公文本學期末之前，每周每名學生食用兩顆雞蛋，言明送來非洗選蛋而是成箱雞蛋，限定只能水煮...

國際國中奧林匹亞擊敗303人 王銓毅一舉奪金嘉義市之光再現

嘉義高中王銓毅參加2024年第21屆國際國中奧林匹亞競賽（IJSO），在來自51國、303名頂尖選手中脫穎而出，一舉榮獲...

國際無人機競賽勇奪4冠軍2亞軍 南投縣長表揚獲獎學生

南投縣埔里國中、溪南國小、南投國小與新街國小學生，在馬來西亞舉行的「2024 UASACT奧賽特AI機器人與無人機國際賽」，勇奪4項冠軍2項亞軍，南投縣長許淑華16日特別在埔里國中表揚並嘉許獲獎學生，並與學生體驗「無人機釣魚」、「無人機關卡任務」、「無人機足球」3項競賽的樂趣。

德美交換生加入 六和高中多元學習再添國際元素

桃園市六和高中在113學期有來自德國和美國的交換學生Juliane和Allison加入，為校園帶來多元的文化交融。

金山高中與越南國際學校相見歡 簽署合作備忘錄

金山高中本週有來自越南的京北國際學校師生一行人共計23位前來進行交流，為此金山高中也特別舉辦歡迎會，在管樂團與熱音社學生進行熱鬧演出，以及原住民藝能專班的熱力舞蹈，都讓京北國際學校師生感受到滿滿的熱情，也為接下來一週的交流活動，揭開序幕。

復育百合花向下扎根 淡水文化國小學童種植體驗

為了復育台灣原生種百合花，新北市淡水區文化國小帶著三十多位的學童，來到淡水頂田寮有機農場進行台灣百花復育種植體驗，這次準備了許多的台灣百合花種苗，數十球的鐵炮百合種苗，並且由農業局簡任技正來幫學生們上課，教大家怎麼認識台灣原生種植物，並且實際來種植，將復育保護觀念向下扎根。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。