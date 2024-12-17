德美交換生加入 六和高中多元學習再添國際元素

桃園市六和高中在113學期有來自德國和美國的交換學生Juliane和Allison加入，為校園帶來多元的文化交融。

Juliane在地理課曾以「德國為何未參與東南亞殖民」及「德國處理西亞難民問題」為題分享所知，為同學提供深入了解國際社會的機會，激發對全球議題的關注。Allison則在英語課與日常互動中，成為同學們的「英語小老師」，幫同學生更清楚語言的細微差異。

除此之外，Juliane和Allison也從校外教學及參加棋社團等，體驗多種台灣文化和美食。Juliane提到，她雖然在語言上面臨挑戰，但同學們的熱情與支持讓她倍感溫暖。Allison則表示，她初到學校時，同學們的好奇與親切讓她迅速感受到這裡是友善的環境，與同班同學一起過中秋吃柚子等傳統活動，尤其留下難忘回憶。

六和高中陳淑惠校長表示，感謝二位外籍學生的加入，讓學生與他們的在互動中，學會尊重與欣賞其它文化，拓展了視野，也提升溝通能力與全球公民意識，這正是六和高中推動國際教育願景的核心。