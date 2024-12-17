新北學習共同體再精進 200位老師觀課交流

新北市導入學習共同體已經12年，新北市教育局，今(17)日就邀請了日本學習共同體課程專家-佐藤學教授到金龍國小指導不同科目市級公開課教學，200位來自新北各校的老師齊聚觀課交流，希望透過學教翻轉計劃，讓孩子們更有效的學習。

新北教育局主秘黃麗鈴表示，推動學習共同體就是希望學生在教室內能夠彼此對談、相互學習，新北教育局跟佐藤學教授合作已經10多年，有60多所學校、將近200堂的市集課程，希望能夠把教室打開，讓更多人進來共同觀課、議課跟備課，讓教學相長，落實有效教學，知道學生學了什麼。

金龍國小校長呂金榮提到，很高興今年能夠承辦新北市教育體的學習共同體觀議課以及佐藤學的研討會，金龍國小在這方面也已經進行了5年，在今天的會議及觀課當中，讓新北市老師、主任跟校長來看看老師在班級上課的情形，今天可以看到老師在情境的掌控成長非常多，小朋友也開始習慣小朋友之間進行討論，對於上課情境當中，已經有相當大的改變，小朋友會懂得去聆聽別人的發表，並且勇於發表。

日本左藤學教授表示，今天是第一次來金龍國小，金龍國小的課堂讓自己非常的驚艷，看到學生之間的相互學習，每位學生都非常熱衷於學習，每一個人都非常專注，老師也非常厲害，每位老師都非常關注於孩子，而且帶領每個孩子挑戰高品質的學習，非常的感動，也和老師及學生們有許多的學習。

金龍國小六年級英語科老師劉亭君表示，這學期在雙語健康課運用佐藤學教授的學習共同體教學策略，透過小組討論、同儕互助等共同探討學習內容，幫助學生成為學習的主人，並藉由適時提問引導反思學習過程，讓課堂更有深度與活力，營造支持性與包容性的學習氛圍。6年5班林同學分享，劉老師的課堂讓大家有更多機會可以發表意見，也藉由口頭報告加強英文能力，這樣的學習方式非常新穎有趣！

教育局表示，本次學習共同體市級公開課準備過程更聘請教育專家多元共備，課程教學設計讓學生更能互動協作，培養探究與解決問題能力，期待每個學校持續建立教師共學文化，打造師生幸福學習課堂。