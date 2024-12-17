快訊

基隆民進黨議員張顥瀚詐助理費78萬起訴 移審法院收押

宏碁前董座鐵漢改救人！王振堂卸任10年來首露面 談生命線甘苦

復育百合花向下扎根 淡水文化國小學童種植體驗

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區文化國小帶著三十多位的學童，來到淡水頂田寮有機農場進行台灣百花復育種植體驗，將復育保護觀念向下扎根。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區文化國小帶著三十多位的學童，來到淡水頂田寮有機農場進行台灣百花復育種植體驗，將復育保護觀念向下扎根。 圖／紅樹林有線電視提供

為了復育台灣原生種百合花，新北市淡水區文化國小帶著三十多位的學童，來到淡水頂田寮有機農場進行台灣百花復育種植體驗，這次準備了許多的台灣百合花種苗，數十球的鐵炮百合種苗，並且由農業局簡任技正來幫學生們上課，教大家怎麼認識台灣原生種植物，並且實際來種植，將復育保護觀念向下扎根。

新北市農業局簡任技正洪勝雄表示，台灣原生種百合花，包括了台灣百合、鐵炮百合、細葉捲丹以及艷紅鹿子百合四種，而這些都是必需讓孩子認識的原生種植物，也讓學生了解細葉捲丹過去在這片土地消失一百年，後來被復育起來，也透過實際種植讓孩子身體力行，種下原生種的希望。

文化國小校長蘇穎群也表示，為了加強種源教育，讓孩子也成為保護原生種的小小尖兵，除了透過課程解說，許多原生種植物的生存環境與特色之外，更將這些台灣百合小小種苗種到土壤當中，參與保護原生種百合。

淡水頂田寮有機農場鄭鵬舉表示，台灣百合是象徵台灣人刻苦耐勞的精神，特別有意義，並且讓學生來種植復育，也能夠將百合花的知識與種植觀念向下扎根。

小學 復育 淡水

延伸閱讀

淡古博物館聯手真理大學 21日聽音樂會抽跨年住宿優惠

淡水男借錢不成狠潑汽油縱火 鄰居全身大面積燒傷慘死

淡水驚傳縱火案 疑爆衝突潑汽油點火…3人燒燙傷急送醫

「光映淡水」點亮海關碼頭 巨蛇光廊吸睛民眾搶拍

相關新聞

班班有雞蛋吃到明年元月20日 學校頭大：為何只能整顆煮？

國內雞蛋目前生產過剩，國中小學收到公文本學期末之前，每周每名學生食用兩顆雞蛋，言明送來非洗選蛋而是成箱雞蛋，限定只能水煮...

國際國中奧林匹亞擊敗303人 王銓毅一舉奪金嘉義市之光再現

嘉義高中王銓毅參加2024年第21屆國際國中奧林匹亞競賽（IJSO），在來自51國、303名頂尖選手中脫穎而出，一舉榮獲...

國際無人機競賽勇奪4冠軍2亞軍 南投縣長表揚獲獎學生

南投縣埔里國中、溪南國小、南投國小與新街國小學生，在馬來西亞舉行的「2024 UASACT奧賽特AI機器人與無人機國際賽」，勇奪4項冠軍2項亞軍，南投縣長許淑華16日特別在埔里國中表揚並嘉許獲獎學生，並與學生體驗「無人機釣魚」、「無人機關卡任務」、「無人機足球」3項競賽的樂趣。

金山高中與越南國際學校相見歡 簽署合作備忘錄

金山高中本週有來自越南的京北國際學校師生一行人共計23位前來進行交流，為此金山高中也特別舉辦歡迎會，在管樂團與熱音社學生進行熱鬧演出，以及原住民藝能專班的熱力舞蹈，都讓京北國際學校師生感受到滿滿的熱情，也為接下來一週的交流活動，揭開序幕。

復育百合花向下扎根 淡水文化國小學童種植體驗

為了復育台灣原生種百合花，新北市淡水區文化國小帶著三十多位的學童，來到淡水頂田寮有機農場進行台灣百花復育種植體驗，這次準備了許多的台灣百合花種苗，數十球的鐵炮百合種苗，並且由農業局簡任技正來幫學生們上課，教大家怎麼認識台灣原生種植物，並且實際來種植，將復育保護觀念向下扎根。

新北學習共同體再精進 200位老師觀課交流

新北市導入學習共同體已經12年，新北市教育局，今(17)日就邀請了日本學習共同體課程專家-佐藤學教授到金龍國小指導不同科目市級公開課教學，200位來自新北各校的老師齊聚觀課交流，希望透過學教翻轉計劃，讓孩子們更有效的學習。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。