復育百合花向下扎根 淡水文化國小學童種植體驗

為了復育台灣原生種百合花，新北市淡水區文化國小帶著三十多位的學童，來到淡水頂田寮有機農場進行台灣百花復育種植體驗，這次準備了許多的台灣百合花種苗，數十球的鐵炮百合種苗，並且由農業局簡任技正來幫學生們上課，教大家怎麼認識台灣原生種植物，並且實際來種植，將復育保護觀念向下扎根。

新北市農業局簡任技正洪勝雄表示，台灣原生種百合花，包括了台灣百合、鐵炮百合、細葉捲丹以及艷紅鹿子百合四種，而這些都是必需讓孩子認識的原生種植物，也讓學生了解細葉捲丹過去在這片土地消失一百年，後來被復育起來，也透過實際種植讓孩子身體力行，種下原生種的希望。

文化國小校長蘇穎群也表示，為了加強種源教育，讓孩子也成為保護原生種的小小尖兵，除了透過課程解說，許多原生種植物的生存環境與特色之外，更將這些台灣百合小小種苗種到土壤當中，參與保護原生種百合。

淡水頂田寮有機農場鄭鵬舉表示，台灣百合是象徵台灣人刻苦耐勞的精神，特別有意義，並且讓學生來種植復育，也能夠將百合花的知識與種植觀念向下扎根。