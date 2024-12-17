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金山高中與越南國際學校相見歡 簽署合作備忘錄

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山高中與越南的京北國際學校簽署合作備忘錄，承諾共同為兩校學生的國際教育而努力。 圖／紅樹林有線電視提供
金山高中與越南的京北國際學校簽署合作備忘錄，承諾共同為兩校學生的國際教育而努力。 圖／紅樹林有線電視提供

金山高中本週有來自越南的京北國際學校師生一行人共計23位前來進行交流，為此金山高中也特別舉辦歡迎會，在管樂團與熱音社學生進行熱鬧演出，以及原住民藝能專班的熱力舞蹈，都讓京北國際學校師生感受到滿滿的熱情，也為接下來一週的交流活動，揭開序幕。

金山高中校長陳玉桂指出，京北國際學校學生也特別準備兩首歌曲的演出，其中一首是大家耳熟能詳的『朋友』，透過熟悉的歌曲，拉近彼此之間的距離，而雙方期盼持續進行雙邊合作，因此在熱鬧的歡迎會場雙方開心的簽署合作備忘錄，承諾共同為兩校學生的國際教育而努力。

為了歡迎京北國際學校師生到訪，金山高中也特別安排31位高中部學生擔任親善大使，更安排一系列體驗課程，包括金山高中最著名的在地學課程--磺火捕魚實作課程、餐飲學程特色風味餐製作與管樂團課程體驗等就是希望讓越南的師生留下深刻又難忘的回憶。

金山高中校長陳玉桂指出，透過推動國際教育，幫助偏鄉學子增進語言能力， 並打開學生國際視野，認識了解新興開發中國家的無限潛力，更期盼透過與國外 學生建立良好互動，引發學生邁向國際的自信與勇氣，成為具備軟實力與競爭力的人才。也感謝教育部國教署及教育局挹注經費提供補助，讓身處偏鄉的金山高中仍舊可以與世界接軌，感謝兩校師生共同參與及協助。

偏鄉 越南 金山

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