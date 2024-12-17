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國際國中奧林匹亞擊敗303人 王銓毅一舉奪金嘉義市之光再現

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
右起王銓毅、母親北興國中老師曾淑瑜、父親嘉義高工老師王俊清。圖／嘉義市政府提供
右起王銓毅、母親北興國中老師曾淑瑜、父親嘉義高工老師王俊清。圖／嘉義市政府提供

嘉義高中王銓毅參加2024年第21屆國際國中奧林匹亞競賽（IJSO），在來自51國、303名頂尖選手中脫穎而出，一舉榮獲競賽金牌，展現嘉義學子的卓越實力與國際競爭力。市長黃敏惠表示，王銓毅的表現為嘉義、也為台灣爭光。

黃敏惠表示，王銓毅畢業於嘉義市北興國中，代表著北興國中教育團隊師生長期的努力，證明嘉義市的教育政策一直走在正確的方向，在國際舞台上大放異彩，期許未來有更多嘉義學子能超越自我，展翅高飛。

市府教育處長郭添財表示，北興國中自2006年以來，已培育出5名國際國中奧林匹亞金牌得主，見證了北興國中優質的數理資優教育成果，為嘉義市教育寫下輝煌篇章。教育是城市發展的基石，王銓毅的成功是市府、學校及師生家長共同努力的成果。

王銓毅不僅在國際賽場上表現亮眼，過去更曾於「張進通許世賢雲嘉南數學競試」中榮獲佳績，111學年度摘下銅牌，112學年度奪得金牌，並成功考取嘉義高中科學班，持續在學術領域中發光發熱。

嘉義高中校長陳元泰表示，嘉義高中與各國中攜手共同培育學生，成就各項學習成就，王銓毅就是最佳典範。8月入學到嘉中後，在老師的陪伴下，展現其卓越的數理能力與自主學習態度，每周二晚上在老師指導下留在實驗室精進練習與準備，進一步達成獲得2025IJSO國中科奧金牌獎。

北興國中校長張仁澤表示，這份榮耀不僅屬於王銓毅，也屬於所有北興國中的師生與家長，感謝市長黃敏惠對教育的全力支持，讓孩子們能在資源充足的環境中挑戰自我，站上國際舞台。

北興國中老師曾淑瑜也是王銓毅的母親，她開心地表示，銓毅不僅具備卓越的邏輯推理與解題能力，更懂得堅持與努力，這份自律的學習態度讓他能夠在競賽中脫穎而出。

王銓毅謙虛地說，感謝老師們的指導與家人的支持，這次的金牌是努力的成果，會把這份榮耀當作新的起點，繼續挑戰自我，追求更高的目標。

王銓毅（左三）載譽歸國，北興國中校長張仁澤（左）、母親曾淑瑜（左二）、嘉義高中校長陳元泰（右二）、父親王俊清，於機場接機。圖／嘉義市政府提供
王銓毅（左三）載譽歸國，北興國中校長張仁澤（左）、母親曾淑瑜（左二）、嘉義高中校長陳元泰（右二）、父親王俊清，於機場接機。圖／嘉義市政府提供
師長於機場歡迎王銓毅（左五）載譽歸國。圖／嘉義市政府提供
師長於機場歡迎王銓毅（左五）載譽歸國。圖／嘉義市政府提供

嘉義 金牌 黃敏惠

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