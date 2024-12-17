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國際無人機競賽勇奪4冠軍2亞軍 南投縣長表揚獲獎學生

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
南投縣埔里國中、溪南國小、南投國小與新街國小學生，在馬來西亞舉行的「2024 UASACT奧賽特AI機器人與無人機國際賽」，勇奪4項冠軍2項亞軍。 照片取自南投縣政府
南投縣埔里國中、溪南國小、南投國小與新街國小學生，在馬來西亞舉行的「2024 UASACT奧賽特AI機器人與無人機國際賽」，勇奪4項冠軍2項亞軍。 照片取自南投縣政府

南投埔里國中、溪南國小、南投國小與新街國小學生，在馬來西亞舉行的「2024 UASACT奧賽特AI機器人與無人機國際賽」，勇奪4項冠軍2項亞軍，南投縣長許淑華16日特別在埔里國中表揚並嘉許獲獎學生，並與學生體驗「無人機釣魚」、「無人機關卡任務」、「無人機足球」3項競賽的樂趣。

南投縣教育處指出，埔里國中主任蔡忠義帶領埔里國中徐維樂、劉洧銨、埔中校友臺中高工邱世安、邱世宇，以及溪南國小施泰宇同學組成的「coconut隊」、「YU.FPV隊」與 ｢TCYL隊｣榮獲「無人機釣魚」、「無人機關卡任務」、「無人機足球」少年組3項冠軍與2項亞軍；此外，張育豪老師帶領由南投國小魏兆威、黃辰閔、新街國小張祐紳與臺中市麗喆國小張于雲同學組隊而成的「全村的希望」學生團隊，亦榮獲「足球無人機」初階組冠軍。「TEAM  NANTOU」展現了非凡的團隊合作和戰術能力，跨海參賽總計奪4項冠軍2項亞軍，為國爭光，創造佳績。

許淑華縣長表示，無人機操作考驗選手的手眼協調能力，還要兼顧飛行路線與飛行姿態，可見平時扎實訓練的基本功是必要的，看到南投學子願意為自己熱愛的事，付出時間不斷的練習，令她感動不已！此次優異成績彰顯了南投學子「TEAM  NANTOU」的實力和潛力，感謝指導教師的辛勞，以及一同隨行加油打氣的學校及家長團隊。此次學生出國比賽由縣府全額補助，讓孩子無負擔、家長放心，老師也能全心指導孩子，未來也將提供學生出國學習獎助學金，持續補助南投學子出國進行各項競技與國際賽事，期勉大家都能永遠保有學習的熱情與毅力，更加精進專業能力。

聚傳媒

南投 埔里 無人機

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