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班班有雞蛋吃到明年元月20日 學校頭大：為何只能整顆煮？

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台灣目前雞蛋生產過剩，農業部估計每日多產蛋140萬顆，業者自估多產逾150萬顆。記者簡慧珍／攝影
台灣目前雞蛋生產過剩，農業部估計每日多產蛋140萬顆，業者自估多產逾150萬顆。記者簡慧珍／攝影

國內雞蛋目前生產過剩，國中小學收到公文本學期末之前，每周每名學生食用兩顆雞蛋，言明送來非洗選蛋而是成箱雞蛋，限定只能水煮蛋或茶葉蛋，讓不少學校頭痛如何清洗雞蛋。

國內雞蛋連續生產過剩4個月，根據農業部統計，雞蛋產量每日12.7萬箱，生產過剩140萬顆，市場供過於求，產地蛋價反映成本已跌破每斤25元，蛋農擔心蛋價崩盤，政府除鼓勵多食用蛋品也啟動搶救機制，各國中小學收到公文，下周起到元月20日，供應每周每名學生食用兩顆雞蛋。

「聽到班班有什麼，我們就要想辦法叫學生消化。」彰化縣有學校人員表示，這次換成「班班有雞蛋」，多吃蛋沒問題，可是將送來的不是洗選蛋而是箱蛋，眾所皆知未經清洗的箱蛋可能沾有糞便、血漬等髒亂物質，配送到午餐食材供應商運至學校廚房，都由廚工負責清洗，讓學校承受很大食安風險。

學校人員指出，上級規定雞蛋只能水煮蛋、茶葉蛋，確保每名學生每周都能吃到兩顆蛋，立意很好，清洗與煮的過程較打蛋蒸、炒為困難，除非老師目視督導學生吃完雞蛋，否則學生帶回家沒當天吃，放至少一天以上才吃甚至放到變質丟棄，豈不浪費食物，真不知為何非要規定雞蛋整顆煮。

彰化蛋農陳秋池說，國內雞蛋平衡供需為每日12萬箱，現在已達13.5萬箱，已經產銷失衡，政府應立刻對核發新養雞場許可證照踩剎車、加速淘汰老蛋雞，並籲請全國養雞場減產10%，現階段出現禽流感在地化，能與大多數養雞場和平共存，已對蛋雞不構成減產威脅，農業部應有擔當出手救蛋雞產業，否則業界恐怕「倒整片」。

茶葉蛋 雞蛋

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