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鹿草國中一甲子陶板紀念牆揭幕 涵蓋全鄉15村意象

中央社／ 嘉義縣17日電

嘉縣鹿草國中今天創校60週年，由陶藝大師李俊蘭指導學生及家長、校友創作5公尺高陶板紀念牆揭幕，作品涵蓋全鄉15村落意象，象徵鹿中為傳道授業中心，為學校留下極具意義的作品。

鹿草國中創校一甲子今天舉辦校慶，嘉義縣長翁章梁、鹿草鄉長嚴珮瑜、校長歐香吟、家長會長張家禎、李俊蘭等人，一同為「陶心冶性、鹿中甲子慶」陶藝紀念牆揭幕。

李俊蘭接受媒體聯訪說，這面3層樓（5公尺）高的陶板牆，是他指導過規模最大，困難度最高的作品，由校友、家長及學生合力經5個月的創作，近200片陶板拼成。

嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍表示，文化基金會與鹿草國中合作開設藝術下鄉課程，創作陶板紀念牆，展現鹿草國中是全鄉人才匯聚、傳道授業的中心點，因此鹿草一村一特色的人文、歷史、美食與農特產風貌，都呈現在這面陶板牆上。

歐香吟指出，透過藝術下鄉陶藝扎根課程，打造校園全新地標，見證鹿草國中一甲子的風華，讓孩子開啟新的視野，從討論、設計到最後大家齊心完成，都是對鹿草一份美好的回憶。

嘉義 陶藝

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