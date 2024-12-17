台南巡迴列車推展原住民族文化 走遍37區傳遞教育種子

台南市教育局推廣原住民族文化，連日舉辦巡迴列車活動，共有18所學校、3300多名師生參與，校數和學生數創下歷年新高，教育局表示，此一活動已邁入第10年，也充分展現南市對原住民族文化的熱情與重視。

教育局指出，台南是多元文化和諧共融的城市，各族群和諧共處、互相學習、彼此尊重。原住民文化巡迴列車不僅致力於文化的傳承，更希望讓師生親身感受到原住民族文化的魅力，進一步深化對多元文化的理解與熱愛。

今年巡迴列車活動，邀請台東的灑舞部岸舞團，透過原住民族樂器的演奏、精湛的舞蹈以及動人的傳統故事，展現原住民族文化的生命力。另，還邀請南市文化資產保護協會的導覽解說員，透過豐富的歷史資料，為學生介紹西拉雅族的制度、器物及夜祭文化，讓學生能更深入了解西拉雅族的獨特魅力。

局長鄭新輝說，今年的文化列車成功拓展至安定、新市、山上、官田和龍崎等5個尚未巡迴的行政區，實現全市各行政區的全面巡迴，讓更多學生有機會親身接觸並了解原住民族文化。未來教育局將持續推動，提升學生對多元族群的認知，進而能夠欣賞不同族群的文化。

此次巡迴的學校有興國中、新市、龍崎、官田國中，以及開元、新南、玉井、大新、港東、安慶、山上、岸內國小、成功、南安、大竹、甲中、五王、宅港國小等18所學校，將原住民族文化推展至各校，向下扎根。