建中46屆30重聚破千人共襄盛舉 校友直呼「重新作一場青春美夢」

建中第46屆適逢龍年，畢業人數多達1769人，今年畢業30周年，9月啟動「百日重聚」任務，不只辦晚宴，還返校舉辦家庭日，許多人排除萬難從國內外快閃齊聚，超過1200人共襄盛舉，校友直呼「像是重新作了一場青春的美夢」，期待40重聚再見。

48歲校友許博惇9月5日接下第46屆校友30周年聚會籌備委員會總召，與同學開始百日重聚的任務，規畫14日專屬青春大男孩的晚宴，包含當年口琴社、熱門音樂社的表演，15日是攜家帶眷的家庭日，象徵成熟穩重、有責於社會與家庭的身分，安排當年樂隊吹奏校歌、消失的水池共6個打卡點、建中草原射飛機等親子活動。

「找人最困難」，許博惇形容猶如徵信社去找蛛絲馬跡，好不容易找到線索，回應的卻是對方父親，「跟你說他兒子過世，整個淚崩」，找人過程溫馨中帶有點感傷。

他說，多數同學被找到都很開心，也有找老師到來，最後才有700多位同學到場、加上家人共破1200人，不少人從美國、香港、上海、東京、越南特地回台快閃參加。

許博惇提到，同學們都利用下班或周末時間籌備，尤其樂隊同學3個月前開始自主練習，從起初6人，一個個找回來，指揮也是第3次練習才找到，後來人數多到5、60人，返校當天還吹奏中華隊12強棒球賽奪冠應援曲「台灣尚勇」，場面相當感動。

「沒有遺憾，找了這麼多人回來，大家都很開心」，許博惇說，我們是老同學、新朋友，穿著印有各自學號的藍色帽T，最後寫下10年後給自己的卡片，並以時空膠囊埋在建中校園，相約下次40重聚打開，同時非常謝謝校長莊智鈞的大力支持、學弟們的協助。

莊智鈞表示，建中較為大型重聚從38屆開始，不論是30重聚、40重聚，甚至有50重聚、60重聚，12月7日一場58歲的40重聚甫在校園辦完，學校在場地方面盡量協助，不少學長重聚後，經歷社會歷練有了新興趣，因此成立棒壘社、高爾夫球社、藝文等各式社團。

莊智鈞說，看到校友們相聚玩得開心，就像老師看著畢業多年的學生返校、回來看老師的感覺，是一種純粹的快樂，尤其這些校友扶著當年教導的老師走上舞台，可以感受到他們對師長、學校的回饋點滴在心頭。過去的老同學是人生下半場的新朋友，期盼校友持續保持熱情。

參加的校友直呼，重聚不難，找回熱情而已，畢業30年卻有了回家的感動；有人坦言百日搞好重聚不簡單了，這次樂旗隊辦到百日復出吹奏，即便過了30年，身為樂旗隊一分子感到值得。也有說，30年前常一起唱校歌，那時也許不在意這不起眼日常，30年後卻滿懷期待、不畏艱辛的籌畫。