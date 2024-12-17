因應超高齡照護人力需求 佛大領軍4校8醫院成立人才培育大聯盟

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
台灣即將邁入超高齡社會，因應護理及長照人力需求，佛光大學與縣內3所學校、8間醫療機構簽署「護理與長照人才培育合作意向書」，未來校方將提供課程支援、醫院提供實習機會，培育更多人才以填補人力缺口。圖／佛大提供
台灣即將邁入超高齡社會，因應護理及長照人力需求，佛光大學與縣內3所學校、8間醫療機構簽署「護理與長照人才培育合作意向書」，未來校方將提供課程支援、醫院提供實習機會，培育更多人才以填補人力缺口。圖／佛大提供

台灣即將邁入超高齡社會，老年人口占總人口五分之一，因應護理及長照人力需求，佛光大學與縣內3所學校、8間醫療機構簽署「護理與長照人才培育合作意向書」，未來校方將提供課程支援、醫院提供實習機會，合作培育更多人才以填補人力缺口；佛大也將成立「學士後護理系」，為大學畢業生提供職涯轉型的學習途徑。

佛光大學昨天邀集國立宜蘭大學、耕莘健康管理專科學校、聖母醫護管理專科學校共3所學校，及天主教靈醫會的羅東聖母醫院、杏和醫院、惠民醫院，羅許基金會羅東博愛醫院、台北榮民總醫院（蘇澳分院、員山分院）、台北榮民總醫院（玉里分院、鳳林分院、台東分院）等醫療機構參與，簽署「護理與長照人才培育合作意向書」。

透過「教育與醫療」緊密結合，培養宜蘭在地護理與長照專業人才。昨天共有聖母護專校長陳立言、耕莘健康管理專科學校副校長陳炳炘、宜蘭大學教務長陳懷恩、羅東聖母醫院教研副院長蕭志忠、台北榮民總醫院院長胡宗明、台北榮民總醫院護理部副主任林素秋等人出席參與簽約儀式。

校方與院方承諾展開的合作，包括提供專業課程支援、促進跨單位師資教學與學術交流、共同培育護理與長照人才、展開實習機構媒合等；此外，佛光大學將設立「學士後護理系」，為大學畢業生提供進修與職涯轉型的專業學習途徑。

佛光大學校長趙涵㨗表示，佛大以人文與社會科學教育為核心，並以心理諮商及樂活養生為辦學特色，此次聯合區內大專院校及醫療機構合作，致力為宜蘭及周邊地區填補護理與長照人才的缺口，不僅強化在地服務能力，更落實大學肩負的社會責任。

台灣即將邁入超高齡社會，因應護理及長照人力需求，佛光大學與縣內3所學校、8間醫療機構簽署「護理與長照人才培育合作意向書」，未來校方將提供課程支援、醫院提供實習機會，培育更多人才以填補人力缺口。圖／佛大提供
台灣即將邁入超高齡社會，因應護理及長照人力需求，佛光大學與縣內3所學校、8間醫療機構簽署「護理與長照人才培育合作意向書」，未來校方將提供課程支援、醫院提供實習機會，培育更多人才以填補人力缺口。圖／佛大提供

佛光大學 宜蘭大學 長照

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