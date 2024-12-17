新北某國小桌球教練 被控訓練過當

新北某國小桌球教練被控有不合理訓練行為，包括用球丟擲孩子、吊掛攀岩場等，有學生疑跑步過度受傷手術，家長說，向學校、教育局反映未獲重視，才向民代陳情。新北教育局強調一切依規處理，另有一案調查中，屬實會懲處。

一名家長昨出席記者會指出，女兒被訓練到生長板滑脫骨折，需要開刀植入鋼釘，孩子很聽話，聽教練指令拚命跑，因此跑出問題，「哪個家長能接受花錢訓練後要坐輪椅？」

另一名家長質疑教練「為何要用球打小孩？」控訴教練會用桌球扣殺孩童，導致孩子身上出現紅腫、瘀青，甚至要孩童在攀岩場吊掛30分鐘，已經過當。

市議員林國春說，尚有其他家長不便出面，許多人選擇忍受或離開桌球班。林指出，他也有打桌球，知道殺球若不慎打到脆弱部位會致人傷害，家長花錢受氣，呼籲教育局要給交代。

教育局回應，該案今年8月首次接獲陳情，立即邀外聘委員啟動調查，該教練也調整訓練沒有再與該生接觸，調查未發現有不當或過度訓練情事，控訴不成立。另一案陳情人10月底以口頭方式經民代向教育局投訴，學校也立即釐清調查。教育局表示，校方11月11日開過校事會議並且進入調查程序，已經有2次訪談，會有第3次調查，如果屬實將依照規定懲處。