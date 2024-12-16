影／新北國小傳教練桌球扣殺及體罰 家長現身盼給交代

新北某國小傳有桌球教練不合理訓練孩童，除吊掛攀岩場、被球打之外，甚至訓練到要開刀，如今已快半年，家長說向學校、教育局反映後，仍無合理解釋，因此向市議員林國春陳情。林籲盡速處理，真有其事應停職；新北教育局則說，兩案都有依規處理，另一案調查中，如屬實將有相關懲處。

家長A表示，自己的孩童原本健康，過去參賽也有好成績，甚至曾往少女國手方向走，但如今卻被訓練到「生長板滑脫骨折」，需要開刀植入鋼釘，孩子就是太乖聽到教練叫她一直跑，就跑到出問題，四處投訴結果校方都是互相打太極，有哪個家長能接受花錢訓練完回家要坐輪椅？

家長B表示「為什麼要用球打小孩？」一開始也是跟家長A聊到才發現教練桌球扣殺孩童，孩童身上因此有紅腫、瘀青，甚至要求孩童在攀岩場吊掛30分鐘，這已經不是不當管教，而是到體罰情況，且對方收了錢，結果不認真教球，小孩都說被分到「快樂打」的組，沒學到東西。

家長們補充，家長A孩童4月底就不舒服，以為是肌肉酸痛，哪知道6月就被告知要開刀，之後開始跟校方反映但無效，10月再跟議員反映，這段期間也沒有明確結果。

林國春表示，還有一位家長C不便出面，然而家長知道此狀況只能默默忍受，最終選擇離開該校桌球班，雖然也有家長認可此教練的教學方式，認為嚴格的訓練才能有好表現，但不少家長是沒有辦法接受的。

林國春指出，自己也打桌球，知道殺球若不慎打到脆弱部位還是會有重大傷害，家長花錢受氣，呼籲教育局要給家長一個交代，要迅速處理，這類情況應該停職，這不是個案問題，要讓機制正常化。

教育局回應，該案於8月首次接獲陳情，立即邀集外聘委員啟動調查，該名教練也立即調整訓練沒有與該生接觸，調查小組決議未有不當訓練或過度訓練情事，結果不成立。另一案陳情人曾為該教練訓練學生，於10月28日以口頭方式經民代向教育局投訴，教育局立即請學校釐清調查，校方第一時間就教練本人、在場師長及所訓練約10位學生逐一分別詢問，均表示無陳情人投訴之事。