70萬文物如何遷徙來台 故宮攜手康軒推出兒童知識漫畫

1931年日本發動九一八事變，故宮文物被迫展開顛沛流離的南遷，直到1965台北故宮在外雙溪落成啟用，70萬件文物有了安居的家。這段精彩的故宮國寶遷徙過程，如何讓國小學童明白?國立故宮博物院與康軒文教首次攜手合作，推出全新兒童知識漫畫《紅豆妮綠豆兵勇闖故宮》。此系列以深受小朋友喜愛的「紅豆妮」、「綠豆兵」為故事主角，透過趣味、圖像化的漫畫形式，帶領小讀者認識故宮院史及典藏文物，包括國寶來台的動人故事。

故宮表示，近年漫畫成為童書市場主流，這次與康軒文教合作，借助其長年深耕兒童教材與課外讀物市場，進一步拓展故宮在兒童與青少年觀眾的影響力。而《紅豆綠豆碰》系列深受歡迎，由個性鮮明、活潑可愛的姐弟「紅豆妮」和「綠豆兵」展開故事情節，聚焦於國小兒童的校園與家庭趣事，透過貼近日常生活的親切氛圍，吸引小讀者的興趣。

《紅豆妮綠豆兵勇闖故宮》第1集，以失竊的翠玉白菜為題，穿插跨越星球的冒險元素，巧妙融入故宮人氣三寶「翠玉白菜、肉形石、毛公鼎」，並附錄「故宮大揭密」收錄文物的歷史典故。因應明年2025年故宮百年院慶，12月中下旬將推出《紅豆妮綠豆兵勇闖故宮院史篇─超時空搜索隊》，帶領孩子們認識故宮院史中最艱辛的文物遷徙故事，訴說文物如何安全抵達台灣，並落腳於台北外雙溪的過程。期待透過精采又刺激的冒險旅程，啟發並感動小讀者，讓他們在閱讀之後，愛上這座蘊含歷史的文化寶庫。

故宮表示，明年9月預計推出同名系列作品，以故宮典藏「白瓷嬰兒枕」為主題，延續精彩故事情節，敬請期待。