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退休校長從玉山走回家鄉台江 9天177公里完成人生願望清單

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
來自宜蘭的退休校長王銘德離鄉多年，第一次從玉山走回台江家鄉，9天的行程完成人生願望清單，昨抵達台江後欣賞家鄉美麗夕陽。圖／吳茂成提供
來自宜蘭的退休校長王銘德離鄉多年，第一次從玉山走回台江家鄉，9天的行程完成人生願望清單，昨抵達台江後欣賞家鄉美麗夕陽。圖／吳茂成提供

來自宜蘭的退休校長王銘德離鄉多年，第一次從玉山走回台江家鄉，9天177公里的行程完成人生願望清單。他表示，去年退休後，看到雜誌介紹山海圳國家綠道，就列為人生願望清單，昨天黃昏抵達四草湖時，感受到，這是非常榮耀的事情。

王銘德等7名山友，昨天抵達台江。台南社大台江分校執行長吳茂成表示，在寒流來臨時，遇見王校長等人從玉山沿著山海圳國家綠道，走抵台江內海之路，令人感到溫暖。這七名山海圳之友，來自台中、高雄及宜蘭，其中王銘德是台南土城國中第一屆校友，長年在宜蘭教育界服務，他看到雜誌介紹山海圳國家綠道，就列為人生願望清單。

一行人昨走抵台江內海之路後，改騎U-BIKE，踏溯台江十六寮文化路徑，品嘗溪頂寮虱目魚攤、總頭寮煙熏香腸在地隱藏版美食，並參訪安順公學校百年校址紀念碑、台江文化中心、十三佃鄭家百年古茨，受到鄭新讚博士等人熱烈歡迎，最後，騎抵海尾朝皇宮禮拜大道公，品嘗海尾百年豆花。接著沿著海尾路環村綠道，欣賞台江冬候鳥美景，一路騎抵山海圳國家綠道四草湖零K起點，王銘德特別穿著土城蚵寮白鶴陣紀念T，與台江美麗夕陽合影，完成人生願望清單。

吳茂成指出，看到王銘德校長自玉山走回台江家鄉，台江流域社群倡議催生的山海圳國家綠道，能夠成為台江在外打拚子弟的返鄉之路，在歲末天寒之際，是最溫暖的故事，

王銘德說，在外打拚多年，能挑戰山海圳國家綠道，花了9天走177公里，從玉山登山口走回台江家鄉四草湖出海口，在夕陽餘暉暈紅美景下，回到出生地，完成另一個人生清單，並特別穿上甲辰科土城香白鶴陣的服裝，感到意義非凡與榮耀。

社大台江分校指出，愈來愈多國內外旅行者，走讀長距離的山海圳國家綠道，認識台灣多樣性文化及生態之美，共同保育環境，守護河川，這是倡議催生國家綠道最大的喜悅與幸福，為此，社大台江分校也特別開辦「國家綠道Follow Me」課程，營造「山海圳國家綠道學校」，走讀山海圳及水圳國家綠道，歡迎更多市民，一起加入國家綠道生活。

來自宜蘭的退休校長王銘德（前中）離鄉多年，第一次從玉山走回台江家鄉，9天的行程完成人生願望清單，昨抵達後騎單車遊台江。圖／吳茂成提供
來自宜蘭的退休校長王銘德（前中）離鄉多年，第一次從玉山走回台江家鄉，9天的行程完成人生願望清單，昨抵達後騎單車遊台江。圖／吳茂成提供
來自宜蘭的退休校長王銘德離鄉多年，第一次從玉山走回台江家鄉，9天的行程完成人生願望清單，昨抵達台江後欣賞家鄉美麗夕陽。圖／吳茂成提供
來自宜蘭的退休校長王銘德離鄉多年，第一次從玉山走回台江家鄉，9天的行程完成人生願望清單，昨抵達台江後欣賞家鄉美麗夕陽。圖／吳茂成提供
來自宜蘭的退休校長王銘德（後排左一）離鄉多年，第一次從玉山走回台江家鄉，9天的行程完成人生願望清單。圖／吳茂成提供
來自宜蘭的退休校長王銘德（後排左一）離鄉多年，第一次從玉山走回台江家鄉，9天的行程完成人生願望清單。圖／吳茂成提供

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