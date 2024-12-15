聯合盃作文總決賽金門場195名參賽 學生直呼題目挑戰高
聯合盃作文大賽總決賽今四地同步登場，其中金門場195名考生參賽，考生分享今年題目很燒腦，頗有挑戰性，也很喜歡這類豐富想像力的題目。金門教育局表示，語文能力不可或缺，而比賽是迅速累積經驗的方式，金門兩國中也因此設有語文資優班，挖掘學生對文字的熱情。
「第18屆聯合盃作文大賽」總決賽今分別於台北開南中學、台中明德中學、台南長榮中學、金門金城國中四地同步登場，共2895名學生參加，爭取六組首獎，今年命題以「系統思考」為概念發想。其中金門場應到210名、實到195名，到考率93%。
就讀金門高中一年級的陳子茉，國中三年都有參加聯合盃作文大賽，也都拿到好成績，他考前特別研究往年高中組的題目。他說，今年高中組非常貼近城鄉永續發展、時事，「聯合盃的題目越出越先進」，雖然題目比去年高中組好懂，但題目長很燒腦，想要拿到高分卻不容易。
就讀金湖國中七年級的黃昱晨認為，今年聯合盃的題目難度屬於中等，他將自己加入圖片中，從微小的事物著手，展現「以小見大」思維。他認為「我還蠻喜歡這類需要豐富想像力的題目」，今年需要運用想像力來構思，與他平時練習的勵志題材有很大不同，更具挑戰。
金門教育局社教科科長王麗娟表示，寫作是孩子未來在考試、求職等人生階段中不可或缺的基礎能力，透過比賽，孩子能夠將寫作能力與日常生活經驗相結合，是孩子最快累積寫作經驗的方法之一。當前社會似乎存在重數理、輕語文的現象，其實這不可忽視，縣府今年因此在金城、金湖國中設立語文資優班，挖掘學生對文字的熱情，吸引更多孩童參與語文相關活動。
聯合報教育事業部總經理潘素滿指出，每年的聯合盃作文大賽就像是一群熱愛寫作的朋友齊聚一堂，以筆墨描繪出千變萬化的文學風景，探討對生活、社會、未來的深刻思考。本屆聯合盃大陸賽區，在新加坡、馬來西亞也續辦「聯合盃作文大賽」，這也是兩岸及星馬再次同題競試。
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