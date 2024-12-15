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聯合盃作文大賽6509人參加新北區賽 210人脫穎而出

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
榮富國小朱翊綸（左）獲國小高年級第一名、崇林國中胡丞媛（右）獲九年級第一名。記者劉懿萱／攝影
榮富國小朱翊綸（左）獲國小高年級第一名、崇林國中胡丞媛（右）獲九年級第一名。記者劉懿萱／攝影

聯合報第18屆聯合盃作文大賽新北區賽，今辦頒獎典禮。新北區賽今年共6509位學生報名，其中210人獲獎。聯合報內容長范凌嘉說，新北不僅是全國最大賽區，也是決賽常勝軍，今年作文大賽從考生自身經驗出發，提升寫作能力，以培養學生終身受用的技能。

聯合報與新北教育局合作聯合盃作文大賽新北市區賽，已邁入第18屆，今在新北市府舉辦頒獎典禮；今年共6509位學生報名，全國最多，競賽編制從國小到高中職共分為6組，有210人獲獎。

新北副市長劉和然說，創作源自生活經驗，寫作力是培育人才的關鍵，過去讀書時代每年最在意聯合文學獎，而現今是關注聯合作文大賽出題方向，透過寫作表述個人觀點，並訴諸具體行動，進一步關懷周遭人事物。

聯合報內容長范凌嘉指出，聯合報秉持著推廣與教育的理念，打造最優質的寫作競試平台，已經辦了非常多屆，報名人數年年攀升，今年新北區賽更高達6509位同學報名，新北不僅是全國最大賽區，更是決賽的常勝軍。此外，聯合盃作文大賽跳傳統引導式寫作，融入圖像、圖表、生活情境與媒體訊息等，今年從考生的自身經驗出發，培養學生終身受用的技能。

新北教育局說，新北區賽命題主軸讓考生從自身經驗衍生，各組的題目有「當我離家外宿時」、「大掃除記」、「這件事，急不得」、「個人專屬的早自習」、「按下我的暫停鍵」及「為正義發聲」，從文字中表達情感，連結到學生的具象生活經驗，培養思考與自省的能力。

榮富國小朱翊綸以最難忘的一次大掃除經驗，喚起對爺爺的思念，獲國小高年級第一名。朱翊綸分享，平時會看小婦人、戰爭與和平等文學作品，裡面用很多優美的詞句詮釋當下感情，也會看一些寫作秘笈，讓他知道如何精進寫作技巧。

崇林國中胡丞媛以魚來比喻自己，在緊迫學習壓力中如何按下暫停鍵，獲九年級第一名。她說，從小學三、四年級就開始參加作文大賽，只是並未得名，國中開始有老師培訓她，常給她題目練習，讓她比較清楚自己適合什麼書寫方式，她也建議可從課文現學現賣。

聯合報內容長范凌嘉與各組第二名得獎者合影。記者劉懿萱／攝影
聯合報內容長范凌嘉與各組第二名得獎者合影。記者劉懿萱／攝影
新北副市長劉和然出席第18屆聯合盃作文大賽新北區賽頒獎典禮。記者劉懿萱／攝影
新北副市長劉和然出席第18屆聯合盃作文大賽新北區賽頒獎典禮。記者劉懿萱／攝影
聯合報內容長范凌嘉出席第18屆聯合盃作文大賽新北區賽頒獎典禮。記者劉懿萱／攝影
聯合報內容長范凌嘉出席第18屆聯合盃作文大賽新北區賽頒獎典禮。記者劉懿萱／攝影
新北副市長劉和然與各組別第一名得獎者合影。記者劉懿萱／攝影
新北副市長劉和然與各組別第一名得獎者合影。記者劉懿萱／攝影

作文 聯合文學

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