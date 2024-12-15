高中辯論賽以「死刑」為題 王鴻薇：啟發參與公共事務

國民黨立委王鴻薇與北市願景工作協會舉辦的「台北市願景盃高中生辯論賽」今年邁入第六屆，今年辯論主題為「我國普通刑法應死刑」。王鴻薇表示，因應憲法法庭宣判，死刑存廢成今年熱門議題，對高中生來說，不僅是很好的公民教育模式，也啟發他們未來參與公共事務。

願景盃是唯一針對北市高中生舉辦的校際辯論競賽，每年有許多高中生針對政策及時事走上演講台，今年願景盃題目為「我國普通刑法應死刑」，裁判由中國文化大學行管系項程華老師、精誠資訊副總吳文舜、思構益公關公司總監陳思淵出任，計12隊參加，激辯後冠軍由「成功高中」地主隊獲得。

王鴻薇表示，裁判們過去都是學生辯論出身，在社會各界相當優秀的前輩，他們也見證死刑議題在我國多年以來的演變，今年憲法法庭宣判後，有部分聲音質疑是「實質廢死」引起民怨，但不論「實質廢死」、「真正廢死」，還是繼續「維持死刑」，都很樂見青年學子提出自己主觀看法，互相討論思辯，也啟發他們未來參與公共事務，這也是她持續舉辦6屆台北市願景盃辯論賽的原因。

吳文舜也分享，自己過去參加辯論活動，熟知思辯教育重要，願景盃是台北市著名的高校辯論賽事，近年舉辦在成功高中，剛好就是他的母校也很開心可以在冠亞賽評到辯論社的學弟們，期待委員可以持續舉辦，增加學生對公共議題的興趣與參與，尤其選題跟緊時事，死刑議題是校園辯論「古老」的議題，有很多資料與論點一直延續多年，但今年憲法法庭宣判後，確實會引起新的期待，同學們表現都很精彩。

項程華說，從2016年起第一屆願景盃他就擔任裁判，而且年年都有參與，每年都有許多優秀的高中生在這個舞台發光發熱，甚至已經有第一屆參賽的高中生，今年也在擔任賽事的裁判，王鴻薇委員從議員到立委都沒有改變，一直支持學生社團舉辦賽事，這都證明委員對推廣思辯與台北市高中生教育的堅持與關心，相當樂見願景盃未來可以繼續擴大舉辦，吸引更多青年學子參與公共事務。

執行長翟永誠協助辦理願景盃多年，他表示，深感辯論賽事對於推動不同立場的溝通、對話是不可或缺的，能夠培養青年及早參與思辨活動，對於職涯發展很有幫助。