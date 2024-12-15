聯合盃作文大賽總決賽 近3千人全台4地同步登場

第18屆聯合盃作文大賽總決賽今天在台灣4地同步展開，近3千名考生將爭取國中小、高中職等6組首獎，早上不少家長就帶孩子前往考場應試，有學生直呼「要很有想像力才寫得出來」，得獎名單預計明年1月14日在聯合報教育服務官網「聯合學苑」等處公布。

聯合報教育事業部總經理潘素滿表示，今年聯合盃的台灣參賽人數達2.6萬多人，初賽決選者今天有2895名學生參加總決賽，包含台北開南中學、台中明德中學、台南長榮中學、金門金城國中四地同步登場。

她也說，本屆聯合盃大陸賽區則有上海、武漢、江蘇、泉州、山東共5個考場，新加坡、馬來西亞也有考場，今天均與台灣考場同題競試。

潘素滿指出，聯合盃每年的考題都沒有標準答案，希望激發學生的多元思考跟思辨能力，開啟他們對寫作的熱愛、生活及社會議題的觀察，甚至能透過文字影響他人。

聯合盃今年命題以「系統思考」為概念發想，國小組題目是在一張布滿紅色花朵的圖片中，藏有半片的綠葉，考生可單次修改照片或以原圖為寫作主題；國中組是將一張圖片框出4種場景，考生需選擇場景並新增角色，再以角色身分發展故事；高中組可想像未來數年河灘地會發生的故事，也可提出具前瞻性的分析與建議，展現批判思考力。

國中二年級謝姓同學喜歡寫作而報名參賽，他今日運用一年級所學的生物課，以世界觀述說生物界底層的悲哀，描寫出生物互食、被捕食者的心情。國小五年級韓姓學生直呼，要很有想像力才寫得出來，動筆前花了些時間思考，她的故事主角是一朵花，找到一個獨一無二的村，發現很多都是不一樣，大家互相包容，也就交了好多好朋友。

主辦單位也特別在台北開南中學現場舉辦家長講座，邀請聯合報寫作教室資深講師趙文霙分享「會考搶分：善用好讀提升閱讀力」，從「拆解長文」、「跨域閱讀」、「邏輯思辨」3大方向，現場座無虛席。

此次聯合盃由教育部國教署指導，聯合報系、聯合報系文化基金會、金門縣政府（金門區）主辦，台師大華語文與科技研究中心協辦，樂學網、林教授教育集團贊助，並獲北市大中文系等16校支持。