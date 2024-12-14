「2024悍動希望公益棒球營」 讓孩子站在棒球巨人肩上追夢

由富邦慈善基金會舉辦的「2024悍動希望公益棒球營」，12/13起一連兩日在新北市熱血展開，包含新北市在地隊伍-民安國小、新泰國中，及外縣市客隊-新屋國小及芥菜種會花蓮少年之家等共計4支棒球隊伍參與。

營隊首日以校際交流揭開序幕，搭配專業體能訓練及整個棒球產業知識課程；第二天則有富邦悍將六位球星王正棠、李宗賢、陳仕朋、戴培峰、葉子霆、王念好組成五星級教練團，親自下場傳授小將們投、打、跑壘及守備技巧，並為最後的校際交流賽擔任指導教練，讓小球員們滿載而歸。

富邦慈善基金會執行長蔡明純表示表示，富邦的品牌精神是「正向力量 成就可能TM」，運動是正向力量最具體化的呈現，多年來基金會善用集團職業球隊的資源，邀請球員們一起共襄盛舉，舉辦公益棒球營、籃球營等，讓這些對棒球、籃球有夢的孩子，有專業的管道可以學習，非常謝謝球員們的支持，我們也收到孩子、教練及老師們非常好的反饋。棒球一直是台灣全民喜愛且關注的運動，我們期許透過棒球公益營隊，整合球員及產業專業人士的力量，讓這些對棒球有興趣的孩子們能有最專業且直接的管道接觸棒球相關知識，我們都很樂意當孩子們夢想的推手，期許他們可以持續在棒球及人生的道路上堅持努力、勇敢追夢、築夢踏實。

有別於以往一日營隊的形式，「2024悍動希望公益棒球營」為兩日營隊，首日邀請資深體能教練，透過專業體能測試項目評估小球員們的基礎體能情況，透過數據幫助學員及教練更了解小球員的身體狀況，同時，體能教練也會針對個別球員需要強化的部位，提出加強訓練方案，幫助孩子們棒球之路走得更穩更好！後半場則由台灣棒球迷心目中行銷最「頂」的富邦悍將球團資深行銷人員分享棒球產業的知識及相關工作內容，讓這群喜歡棒球的孩子們除了棒球運動本身外，對於周邊配套的產業鏈有更多了解，有助於孩子們未來發展藍圖更多元化。

營隊第二日的活動更加精彩豐富，富邦悍將的六位明星球員王正棠、李宗賢、陳仕朋、戴培峰、葉子霆、王念好，將分別鎮守棒球四大技巧關卡：投球、打擊、守備、跑壘，親自下場傳授小球員們專業技巧。教練王正棠表示「這次參與小朋友年紀比較大，球隊比較少，就可以互動比較多，教的東西可行更深入。」而多次參與公益棒球營的李宗賢也表示「小朋友們很好學！問了許多有趣的問題，感覺現在小朋友領悟力變快，有感受到他們對棒球越來越有熱情！」分站訓練的過程中，除了教練們教導棒球技巧，也透過隊呼及慶祝的互動過程，建立團隊間的共識及默契，希望孩子們能與這次奪冠的Team Taiwan中華隊一樣，打造出「互相信任」的氛圍與氣勢。而本次身為中華隊一員的戴培峰分享到「有滿多小朋友問12強的問題，感覺大家都有看，很開心不論大朋友小朋友都可以一起關注這次比賽！」

下午進行了四隊校際交流賽，經過前一日的相處，隊伍之間已成為好友，比賽的過程中，彷彿來到棒球嘉年華會般，互相加油打氣，任一方球員有優異表現，不分你我，一起擺出慶祝姿勢，已經連續參加多年公益棒球營活動的陳仕朋特別說道，「戴培峰今天擔任我的首席教練，帶的小朋友在比賽再見安打，很開心！」首次參與擔任教練的王念好也分享了初次體驗的感想「初次參加覺得很好玩的，很像在教小時候不會打球的自己，希望他們這時候打球開心就好，持續對棒球有熱忱，不要成為負擔。」

「2024悍動希望公益棒球營」的交流賽除了校際間的比賽交流外，富邦慈善基金會也特別邀請到資深棒球裁判到場，和小球員們分享棒球賽中執法過程與經驗，將特別容易搞混的規則以深入淺出的方式說明。同時，富邦悍將球員葉子霆也分享了他實戰中印象特別深刻的判決「比賽中最有印象的判決是隊友王正棠攻佔三壘，對高飛球接殺起跑的案例！還有內野滾地球，跑在線內線外的案例。第一次帶到女壘隊的小朋友，覺得他們表現不輸男生。」小球員們聽得津津有味，大呼受益匪淺。

富邦慈善基金會長期關注偏鄉教育及社會急難關懷，其中「用愛心做朋友」助學活動長期資助經濟弱勢孩子順利就學，今年邁入22周年，累計幫助近370萬人次學生安心上學。此外，富邦慈善基金會秉持「整合各項資源，發展慈善公益平台，持續扶助社會弱勢」的精神，持續整合相關資源，發揮公益平台的力量，將愛心傳送到社會需要的角落，以正向的力量成就社會共好。未來，將持續站在公益最前線，將愛與關懷傳遞到社會每個需要的角落。