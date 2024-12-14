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屏東大成國小轉型藝術實小 邀7名國內外藝術家共同創作

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣大成國小「大地藝術節」，邀請7名國內外藝術家駐村與各年級學生共創作品，今日開幕縣長周春米參加。記者潘奕言／攝影
屏東縣大成國小「大地藝術節」，邀請7名國內外藝術家駐村與各年級學生共創作品，今日開幕縣長周春米參加。記者潘奕言／攝影

屏東縣大成國小2021年轉型為公辦民營藝術實驗小學，發展以身體為核心，藝術貫穿各學科的實驗教育，並舉辦「大地藝術節」，邀請7名國內外藝術家駐村與各年級學生共創作品，展現3年來轉型的辦學成果，今日開幕將展至明年3月2日。

「和大自然一起玩 2024大地藝術節」邀請來自台灣、比利時、印尼、泰國、墨西哥、荷蘭的7名藝術家，從11月23日起駐村創作3周，與學生們共同創作。藝術家們利用風、木、水、火、土等元素跨領域創作，將學校及附近村落打造成大地藝術。

印尼藝術家Firman Djamil的「螢翼輕舞」，帶孩子用檳榔葉彩繪象徵螢火蟲的翅膀，祈望人與環境和諧共生。泰國Arnont Nongyao的「大成鐵馬的律動之聲」，收集在地的聲音，改造兩台聲響行動腳踏車。墨西哥Carmen Jacobo的空屋與根系空間藝術創作，與孩子一起製作陶藝，彩繪及古詩。

台灣藝術家陳鈺分的「微觀地平線」，將自然的碎片重構成幾何風景；余孟禪的「當微風拂動精神」運用稻稈與大自然對話。長住墨西哥的荷蘭藝術家Kees Ouwens運用颱風吹倒的樹木，在忠勇祠旁搭建庇護所，讓孩子在石頭上書寫。比利時Laureline Dubois的「手與我」表演藝術，讓人驚奇。

縣長周春米表示，感謝雲門舞集舞蹈教室、駐校藝術家投入多元教學資源，讓孩子們從身體創作思考，才有「和大自然一起玩」大地藝術節的呈現，為孩子帶來開闊的視野與獨特的創造力，充分展現實驗教育的精神。

大成國小於12月14、15日辦理4場次導覽活動，規畫3條不同路徑走讀導覽，展期至明年3月2日，展期間開放學校戶外教學、遊學預約參訪，邀請全國學校或團體一起來參觀。

屏東縣大成國小「大地藝術節」，邀請7名國內外藝術家駐村與各年級學生共創作品。記者潘奕言／攝影
屏東縣大成國小「大地藝術節」，邀請7名國內外藝術家駐村與各年級學生共創作品。記者潘奕言／攝影
屏東縣大成國小「大地藝術節」，邀請7名國內外藝術家駐村與各年級學生共創作品，今日開幕將展至明年3月2日。記者潘奕言／攝影
屏東縣大成國小「大地藝術節」，邀請7名國內外藝術家駐村與各年級學生共創作品，今日開幕將展至明年3月2日。記者潘奕言／攝影
屏東縣大成國小「大地藝術節」，邀請7名國內外藝術家駐村與各年級學生共創作品。記者潘奕言／攝影
屏東縣大成國小「大地藝術節」，邀請7名國內外藝術家駐村與各年級學生共創作品。記者潘奕言／攝影

墨西哥 藝術家 藝術節

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