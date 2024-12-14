少子化浪潮下永續辦學 彰化文興私中啟用新運動操場

彰化縣私立文興高中創校五十五周年，舉辦校慶運動會並啟用全新多功能運動場及跑道，全校約1500名師生和各界來賓齊喊「夢想起飛」，施放氣球迎接下一個4年為期的教育計畫，深化全人發展的教育承諾和使命。

運動員在儀隊引領和｢HITO文興，文興熊讚｣口號中進場，全新運動操場剪綵儀式隨後舉行。校長黃淑玫說，回顧文興55年來的風雨歷程，這座全新運動場地不僅提升校園硬體設施，也體現重視學生的健康與體能教育，學校感謝所有支持這項工程的校友及相關單位，未來將以天主教學校持續深化對學生全人發展的承諾與教育使命。

新運動操場獲立法委員陳素月、田中鎮民代表謝如鑾協助爭取中央補助約660萬元，文興自籌約220萬元，田中鎮東和國小校長蔡國吉、員林農工總務主任曾銘文幫忙撰寫計畫並提供建議，順利籌畫、設計、招標和監造，整建現代化設計，包括200公尺PU塗層跑道及多功能運動區域，除了作為田徑、籃球、排球、躲避球和其它戶外活動的專業場地，也能舉辦校際比賽與大型活動。

文興高中規畫未來4年教育計畫，期許55周年校慶之後，朝向完善有步驟的英語教育、精準有目標的升學輔導、全球穩固的全球連結、友善無霸凌的學習環境四大面向精進。