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嘉義縣南靖國小新校舍落成啟用 火車造型大樓繽紛亮眼

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉南靖國小新校舍完工，縣長翁章梁今天參加落成啟用典禮，火車造型教學大樓繽紛亮眼。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上鄉南靖國小新校舍完工，縣長翁章梁今天參加落成啟用典禮，火車造型教學大樓繽紛亮眼。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣水上鄉南靖國小校舍於1975年至1995年間分批興建，歷經多次強震，耐震係數不足且逾年限，教育部斥資1.5億元新建校舍，歷經2年多完工，打造小火車意象教學大樓，縣長翁章梁今天參加落成啟用典禮，在陶板上印上手印，落款留下紀念。

教育處表示，南靖國小校舍從申請到完工歷時7年，2022年1月7日動土，採「先建後拆」方式施工，完成26間教室、運動場、籃球場及停車場；新校舍建築以「南靖糖廠火車及倉庫」為構想，主視覺設計以橘、綠、黃、藍四種顏色呈現多元繽紛、陽光活潑的設計感。

校方介紹，進入校園映入眼簾的是一棟3層樓火車造型建築，火車頭部為行政辦公區，後面一節一節的車廂是國小班級教室；第2棟為一層樓的幼兒園學習場域，以糖廠倉庫造型營造家的氛圍。校門口涼亭及中庭牆面也以火車意象元素創作繽紛公共藝術。

翁章梁說，南靖國小連續2年新生入學人數增加，目前國小人數82人、幼兒園人數28人，學校歷史悠久，原本只招收日本人的子女，1947年開始招收糖廠員工子弟，一直到今天有全新的火車意象校舍，希望新環境給孩子們更優質的空間，學習更快樂。

校長曾俊銘說，南靖國小今天舉辦第77屆校慶，恰好新校舍經過7年完成重建，也透過7年的社區營造計畫整合學校與社區力量，完成南靖糖廠文史調查與糖廠教學場域建置，將走讀南靖糖廠轉化為特色課程，獲選嘉義縣「特色學校」殊榮，2個7年時間，呼應第77屆校慶。

嘉義縣水上鄉南靖國小新校舍完工，縣長翁章梁今天參加落成啟用典禮，在陶板上印下手印。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上鄉南靖國小新校舍完工，縣長翁章梁今天參加落成啟用典禮，在陶板上印下手印。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上鄉南靖國小新校舍完工，縣長翁章梁今天參加落成啟用典禮，火車造型教學大樓繽紛亮眼。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上鄉南靖國小新校舍完工，縣長翁章梁今天參加落成啟用典禮，火車造型教學大樓繽紛亮眼。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上鄉南靖國小新校舍完工，縣長翁章梁今天參加落成啟用典禮，火車造型教學大樓繽紛亮眼。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上鄉南靖國小新校舍完工，縣長翁章梁今天參加落成啟用典禮，火車造型教學大樓繽紛亮眼。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 火車

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