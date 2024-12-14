雲林第1場全美語運動會今開賽 古坑國中小歡樂滿校園

雲林縣第1場全美語運動大會今在古坑國中小登場，由老師和外師精心設計的射箭、呼拉圈找單字、美語拼字抽抽樂，學生不但聽懂外師的比賽規則，也能讓每場賽事不因語言隔閡而中斷「快樂100分」，讓人有如置身在國外的校園。

雲林縣古坑國中小學於7年前合併後，配合教育部積極推動雙語教學，成為雲林第一所雙語國中小學，今天校慶並迎接快樂耶誕節，別出心裁結合運動與語言學習開辦一場「健康一起GO快樂100分」雙語運動會。

國小部主任邱于軒指出，校方延聘兩名外師，除了小學1年級就開始推動生活美語，每周有多達6堂課包括美勞、體育、音樂等課程均採雙語教學，所以學生平常不論和外師交談或溝通均已相當習慣，也應對自如。

因此今年特將校慶運動會改成「全美語」，由老師和外師共同設計比賽項目，透過各項趣味競賽和運動中也能輕鬆學習英語，尤其美語闖關遊戲，讓學生與外師直接美語對話，大幅提升外語的口語表達能力。

「lion、tiger、snake...」一場動物園的呼拉圈比賽，小朋友依外師Janco和Joshua所下的單字指令，手持字母紙卡整個人鑽過呼拉圈再排出正確單字，不僅比身手反應還要比拼字正確，「字母抽抽樂」也緊張又刺激，滿場尖叫加油聲，快樂無比。

更酷的是「拼字神射手」，也是高年級學生的最愛，外師每說出一個單字，小朋友就得射中九宮格中的字母，一字不能差，eat射成ear引來滿場爆笑，趣味中孩子學習正確用語，小朋友都說很有趣，每個人開口說美語，有說有笑，「英語童謠」說唱演出更增添校園歡樂氣氛，家長也笑說，這場運動會好像在美國辦的。